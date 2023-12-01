海試時間外界猜 中軍方：福建艦按計畫繫泊試驗
中國第3艘航空母艦「福建艦」被曝開始對電磁彈射系統進行「靜載」發射測試，為下一步的「海試」做準備。有軍事頻道預測，福建艦很有可能在今年底前展開首次海試，並預計於2025年正式服役。中國國防部發言人吳謙30日對此表示，福建艦正按計畫展開繫泊試驗，但他並未說明首次海試的具體時間。
中央社報導，在國防部例行記者會上，有記者引述報導說，福建艦已經開始對其電磁彈射系統進行「靜載」發射測試，為近期將要進行的海試作準備。
吳謙回覆相關提問時說，福建艦目前正在開展繫泊試驗，後續將按計畫穩步推進建設項目。
新加坡聯合早報報導，福建艦舷號18，是繼遼寧艦、山東艦之後，中國第3艘航空母艦，也是中國自主設計建造的首艘彈射型航空母艦。該艦採用平直通長飛行甲板，配置電磁彈射和阻攔裝置。
福建艦是當今世界除美國航艦之外最大的航艦，也是中國第一艘配備電磁彈射裝置的航艦，於2018年在上海江南造船廠開工建造。福建艦滿載排水量達8萬餘噸，長度約316米，約可搭載40架戰機。
去年6月17日，福建艦在位於上海的江南造船廠舉行了下水命名儀式。中國去年9月公布福建艦進展稱，福建艦正按計畫開展繫泊試驗。但官方一直沒有宣布福建艦出海海試的具體時間。
香港明報日前報導，據最新衛星圖像顯示，福建艦19日暫離港池碼頭，軍事評論員梁國樑說，福建艦可望在今年執行首次海試，不會拖到明年。
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