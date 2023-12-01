習近平向拜登致唁電 稱季辛吉老朋友 期許傳承中美人民友好事業

習近平表示，季辛吉的名字將永遠和中美關係聯繫在一起。（路透資料照片）

美國前國務卿季辛吉 以百歲高齡辭世，中國國家主席習近平 昨向美國總統拜登 致唁電，稱季辛吉是世界知名戰略家，也是中國人民的老朋友和好朋友，中方願和美方一道，將中美人民友好事業傳承下去，推動中美關係健康穩定發展。官媒環球時報也發布社評指出，季辛吉留給密不可分的中美關係一份極其寶貴的歷史遺產，「願季辛吉在美國後繼有人」。

據新華社報導，11月30日，習近平就季辛吉逝世向拜登致唁電。習近平代表中國政府和中國人民，並以個人的名義，對亨利·季辛吉博士逝世表示深切的哀悼，向其家人表示誠摯的慰問。

習近平在唁電中表示，季辛吉是世界知名戰略家，也是中國人民的老朋友和好朋友。半個世紀前，季辛吉以卓越的戰略眼光，為中美關係正常化做出了歷史性貢獻，既造福了兩國，也改變了世界。季辛吉把推動中美關係發展、增進兩國人民友誼當作畢生追求。季辛吉的名字將永遠與中美關係連結在一起。季辛吉博士將永遠被中國人民銘記和懷念。

習近平表示，中方願和美方一道，將中美人民友好事業傳承下去，推動中美關係健康穩定發展，造福兩國人民，為世界的和平與發展作出應有貢獻。

中國駐美大使謝鋒昨也在社交平台X上發文表示，對季辛吉去世「深感震驚和悲痛」，「這對我們國家和世界來說都是巨大的損失」。「歷史將銘記這位百歲老人為中美關係所做的貢獻，他將作為最尊貴的老朋友永遠活在中國人民心中」。

中國官媒環球時報昨發布題為「願季辛吉在美國後繼有人」社評指出，季辛吉與中美關係密不可分，他的思想、洞察以及外交實踐，是留給中美關係特別是美國的一份極其寶貴的歷史遺產。但美國將怎麼用這筆遺產，能不能用好它，都是問號。季辛吉在美國對華理性的天平上加上了一個分量很重的砝碼；中美之間還會不會有「下一個季辛吉」的問題，也讓人百感交集。

社評指出，當前中美關係最大的癥結在於，華盛頓的對華認知出現了巨大偏差。這導致他們很難有意識地糾正美國決策者對華政策制定過程中的短視。季辛吉的例子說明，維護中美關係穩定與維護各自國家利益並行不悖。推動中美關係健康穩定發展，造福兩國人民，為世界的和平與發展作出應有貢獻，將是對季辛吉等老一輩歷史人物的最好紀念。