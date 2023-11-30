美企CEO花4萬元與習近平共餐 690億卡關的併購案…就准了

博通首席執行官陳福陽。(取材自取材自臉書)

中國國家主席習近平 日前參加在舊金山舉辦的亞太經合組織(APEC)峰會，其間，美國商界領袖為了與習近平在晚宴上同桌進餐，花費了4萬美元爭取入席機會，美國芯片製造商博通(Broadcom)也是其一。據傳晚宴結束幾天後，博通一場高達690億美元的交易，便得到中國政府批准。

自由亞洲電台引述華爾街日報報導，美國芯片製造商博通首席執行官(CEO)陳福陽(Hock Tan)在晚宴上的任務是促使中國批准一項規模達690億美元的交易，近幾個月，博通一直在等待中國監管機構批准其對軟體開發商VMware的收購。

博通在2022年5月宣布將併購VMware，成為晶片產業最大的一場併購案。由於中國監管機構遲遲未批准，為此，博通已經三度延後這樁交易案的完成日期。

在花費4萬美元得到與習近平同桌進餐的機會後，陳福陽完成他的任務，晚宴結束幾天後，中國政府便批准了博通的交易。

這不是北京 當局第一次阻攔美國企業的併購計畫，據此前報導，今年8月，由於中國監管部門不願意批准交易，導致美國芯片製造商英特爾(Intel)收購以色列芯片製造商高塔半導體(Tower Semiconductor)的計畫告吹，原因就是未能在自行設定的期限前取得中國政府批准。這起事件當時也造成美中關係更加惡化。

中央廣播電台報導，值得注意的是，博通與波音公司以及萬事達卡 三方都成為習近平與美企高層晚宴的出資方。

在這場晚宴的幾天後，中國批准了博通併購VMware的交易案，同時中國也准許了萬事達卡(Mastercard)這家跨國支付處理商在中國發行「萬事達」品牌的人民幣銀行卡。不過目前尚未宣布開放採購波音公司飛機。