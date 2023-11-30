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美企CEO花4萬元與習近平共餐 690億卡關的併購案…就准了

中國新聞組／北京30日電
博通首席執行官陳福陽。(取材自取材自臉書)
博通首席執行官陳福陽。(取材自取材自臉書)

中國國家主席習近平日前參加在舊金山舉辦的亞太經合組織(APEC)峰會，其間，美國商界領袖為了與習近平在晚宴上同桌進餐，花費了4萬美元爭取入席機會，美國芯片製造商博通(Broadcom)也是其一。據傳晚宴結束幾天後，博通一場高達690億美元的交易，便得到中國政府批准。

自由亞洲電台引述華爾街日報報導，美國芯片製造商博通首席執行官(CEO)陳福陽(Hock Tan)在晚宴上的任務是促使中國批准一項規模達690億美元的交易，近幾個月，博通一直在等待中國監管機構批准其對軟體開發商VMware的收購。

博通在2022年5月宣布將併購VMware，成為晶片產業最大的一場併購案。由於中國監管機構遲遲未批准，為此，博通已經三度延後這樁交易案的完成日期。

在花費4萬美元得到與習近平同桌進餐的機會後，陳福陽完成他的任務，晚宴結束幾天後，中國政府便批准了博通的交易。

這不是北京當局第一次阻攔美國企業的併購計畫，據此前報導，今年8月，由於中國監管部門不願意批准交易，導致美國芯片製造商英特爾(Intel)收購以色列芯片製造商高塔半導體(Tower Semiconductor)的計畫告吹，原因就是未能在自行設定的期限前取得中國政府批准。這起事件當時也造成美中關係更加惡化。

中央廣播電台報導，值得注意的是，博通與波音公司以及萬事達卡三方都成為習近平與美企高層晚宴的出資方。

在這場晚宴的幾天後，中國批准了博通併購VMware的交易案，同時中國也准許了萬事達卡(Mastercard)這家跨國支付處理商在中國發行「萬事達」品牌的人民幣銀行卡。不過目前尚未宣布開放採購波音公司飛機。

習近平 萬事達卡 北京

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