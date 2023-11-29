中共三中全會今年恐不開 傳涉重大改革和人事

中共20屆三中全會迄今遲遲未召開，引發外界高度關注。（Getty Images）

中共 中央政治局27日召開會議，新華社報導卻未提及20屆三中全會召開時程，有分析認為，中共今年可能不會召開三中全會，而三中全會遲未能拍板，或涉及重大改革和人事等議題。

香港01報導指出，改革開放以來，中共每屆三中全會的召開時間通常在新一屆全國代表大會的次年9至12月召開，按慣例中共20屆三中全會應在今年9至12月召開。

但據新華社報導，中共政治局27日召開會議，由中共總書記習近平 主持，通稿中未提及三中全會召開時程。由於中共中全會一般會提前公布，這次政治局會議未宣布三中全會訊息，外界預估今年可能不會召開。

中國旅美政治評論員鄧聿文據此說，可見今年不會舉行三中全會。他認為，在習近平看來，今年2月已舉行過二中全會，中共黨章規定每年至少舉行一次中共中全會，所以（今年）不舉行三中全會也沒違反規定。

三中全會議程除聚焦經濟問題，也會處理人事議案。自20屆二中全會以來已有四位中央委員被免職，分別是被免去國務委員和外交部長的秦剛、被免去國務委員和國防部長的李尚福、被免去火箭軍 司令員的李玉超、被免去火箭軍政治委員的徐忠波。因此20屆三中全會可能會撤銷四人中央委員職務。

「展望與探索」雜誌特約研究員郭瑞華在陸委會10月「大陸與兩岸情勢簡報」指，中共20屆三中全會主題料將聚焦「中國式現代化」、共同富裕與完善分配制度。

中共改革開放以來的歷屆三中全會幾乎都涉及改革發展或重大問題。20屆三中全會遲未召開，可能延至明年初舉行，有分析認為，除人事議題外，可能還涉及有重大改革措施尚未最終拍板。