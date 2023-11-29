我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NHK：美軍魚鷹運輸機墜日本外海 機上8人生死未卜

與孟格一甲子交情 巴菲特：他教我投資哲學

中共三中全會今年恐不開 傳涉重大改革和人事

中國新聞組／北京29日電
中共20屆三中全會迄今遲遲未召開，引發外界高度關注。（Getty Images）
中共20屆三中全會迄今遲遲未召開，引發外界高度關注。（Getty Images）

中共中央政治局27日召開會議，新華社報導卻未提及20屆三中全會召開時程，有分析認為，中共今年可能不會召開三中全會，而三中全會遲未能拍板，或涉及重大改革和人事等議題。

香港01報導指出，改革開放以來，中共每屆三中全會的召開時間通常在新一屆全國代表大會的次年9至12月召開，按慣例中共20屆三中全會應在今年9至12月召開。

但據新華社報導，中共政治局27日召開會議，由中共總書記習近平主持，通稿中未提及三中全會召開時程。由於中共中全會一般會提前公布，這次政治局會議未宣布三中全會訊息，外界預估今年可能不會召開。

中國旅美政治評論員鄧聿文據此說，可見今年不會舉行三中全會。他認為，在習近平看來，今年2月已舉行過二中全會，中共黨章規定每年至少舉行一次中共中全會，所以（今年）不舉行三中全會也沒違反規定。

三中全會議程除聚焦經濟問題，也會處理人事議案。自20屆二中全會以來已有四位中央委員被免職，分別是被免去國務委員和外交部長的秦剛、被免去國務委員和國防部長的李尚福、被免去火箭軍司令員的李玉超、被免去火箭軍政治委員的徐忠波。因此20屆三中全會可能會撤銷四人中央委員職務。

「展望與探索」雜誌特約研究員郭瑞華在陸委會10月「大陸與兩岸情勢簡報」指，中共20屆三中全會主題料將聚焦「中國式現代化」、共同富裕與完善分配制度。

中共改革開放以來的歷屆三中全會幾乎都涉及改革發展或重大問題。20屆三中全會遲未召開，可能延至明年初舉行，有分析認為，除人事議題外，可能還涉及有重大改革措施尚未最終拍板。

中共 火箭軍 習近平

上一則

人行：經濟難照以往高速成長 估今年能保5

下一則

歡迎中國航天團紅館大匯演 5000門票2小時搶光

延伸閱讀

官媒刊文「外交官被滲透風險高」美媒：暗指秦剛因女諜落馬

官媒刊文「外交官被滲透風險高」美媒：暗指秦剛因女諜落馬
秦剛落馬效應？中紀委：外事幹部遭滲透策反風險高

秦剛落馬效應？中紀委：外事幹部遭滲透策反風險高
李尚福下台 恐影響中國對外政策

李尚福下台 恐影響中國對外政策
李尚福被拔、李克強去世 中國政壇震盪曝「習家軍」面臨內鬥

李尚福被拔、李克強去世 中國政壇震盪曝「習家軍」面臨內鬥

熱門新聞

中國外交部發言人毛寧稱，外界對於阿根廷外事顧問的訪問內容存在「誤讀」。（美聯社）

阿根廷停止與中方合作？中國外交部：將是外交嚴重錯誤

2023-11-21 11:38
示意圖，近日北京氣溫驟降，圖為11月22日的北京街頭。（Getty Images）

沒完沒了的傳染病？中國爆發「支原體肺炎」北京、天津醫院人滿為患

2023-11-22 23:36
中國多位鋼鐵企業人士25日表示，2023年鋼鐵行業遭遇近五年來最嚴重的挑戰。(路透)

利潤萎縮 中鋼企嘆2023年遭遇近5年最嚴重挑戰

2023-11-26 10:21
網紅夫妻檔「國岳夫婦」疑陷入醜聞。(取材自微博)

床位換坑位？杭州女業務陪睡客戶被「射後不理」 老闆娘出馬也…

2023-11-25 08:30
牛騰宇被指觸犯了中國第一家庭。(取材自法廣網/ 牛騰宇母親提供)

被控洩習近平女兒個資 牛騰宇疑遭凌虐精神失常

2023-11-26 12:33
四名中國留學生在加拿大多倫多車禍身亡，示意圖。（路透）　　

加拿大多倫多中國留學生嚴重車禍 4未成年身亡

2023-11-26 22:13

超人氣

更多 >
4星座最容易為錢鬧翻：天蠍座城府深 這類人缺乏信任感

4星座最容易為錢鬧翻：天蠍座城府深 這類人缺乏信任感
50歲後護骨 5種食物是好幫手

50歲後護骨 5種食物是好幫手
流量女星爆假唱 遭酸「對嘴都演不好怎麼演戲」

流量女星爆假唱 遭酸「對嘴都演不好怎麼演戲」
比爾蓋茲也愛高股息 這五檔股票每年讓他笑納4億股息

比爾蓋茲也愛高股息 這五檔股票每年讓他笑納4億股息
亞馬遜生鮮超市滿100減80持續進行 商家撒錢華人瘋狂

亞馬遜生鮮超市滿100減80持續進行 商家撒錢華人瘋狂