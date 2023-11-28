挺民企 八部委25舉措加強金融服務 不盲目停貸、抽貸

中國8大部門通知提出支持民營經濟的25條具體舉措，要求金融機構做好服務。圖為一家民企自動化設備進行絲網印刷。(新華社)

中國統計局昨發布數據，中國工業企業利潤 成長放緩。同日，中國人民銀行（央行）、金融監管總局等八部門聯合發布「關於強化金融支持舉措，助力民營經濟發展壯大的通知」，在融資 、防風險等方面提出支持民營經濟的25條舉措。其中，對暫時遇到困難但產品有市場、項目有發展前景、技術有市場競爭力的民企，要求金融機構不盲目停貸、抽貸。

中國統計局27日發布全國規模以上工業企業利潤最新統計數據。中國1至10月規模以上工業企業利潤年減7.8%，減幅收歛；10月年增2.7%，雖然連續三個月成長，但成長放緩，顯示經濟復甦情況仍偏弱。

為支持民企，人行等8部門27日發發布上述通知，在融資、防風險等方面提出25條舉措。

澎湃新聞報導，其中，該通知明確金融服務民營企業目標和重點，透過制定民營企業年度服務目標、提高服務民營企業相關業務在績效考核中的權重等，加大對民營企業的金融支持力度，逐步提升民營企業貸款 占比。同時加大對科技創新、「專精特新」、綠色低碳、產業基礎再造工程等重點領域，及民營中小企業的支持力度。

在結構上，加大對科技創新、「專精特新」、綠色低碳、產業基礎再造工程等重點領域，以及民營中小微企業的支持力度。

通知強調，要從民營企業融資需求特點出發，著力暢通信貸、債券、股權等多元化融資渠道。銀行業金融機構要加大首貸、信用貸支持力度，積極開展產業鏈供應鏈金融服務，主動做好民營企業資金接續服務，不盲目停貸、壓貸（即銀行沒按約定期限放款）、抽貸（即未到還款期限即提前收回借款）、斷貸，同時抓好促發展和防風險。

通知提出，要綜合運用貨幣政策工具、財政獎補和保險保障等措施，提升金融機構服務民營經濟的積極性。加強部門合作，完善信用信息共享、融資擔保、便利票據貼現、應收帳款確權、稅收等配套和機制，增強民營經濟金融承載力。

這份通知由中國人民銀行、金融監管總局、中國證監會、國家外匯局、國家發展改革委、工業和信息化部、財政部、全國工商聯等八部門聯合發布。