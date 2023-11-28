新冠封城以來首次到訪… 傳習近平視察上海 宣示恢復經濟

港媒報導，中國國家主席習近平28日前往上海視察。（取材自中國政府網）

香港南華早報引述消息指出，中國國家主席習近平 28日前往上海期貨交易所及若干科技公司視察，暫定在上海停留三天。報導並指，上海本月初舉行中國進口博覽會，今年也適逢上海自由貿易區成立十周年，習近平此時到訪，顯示他決心要恢復經濟成長的速度。

據報導，習近平28日赴上海進行為期3日的視察，這是他自2021年新冠疫情 爆發及2022年上海疫情封城數月以來，首次到訪這個中國商業重鎮。不過行程仍有可能變化。

報導引述多名消息人士稱，習近平本次到訪將視察上海期貨交易所及幾家科技公司，但未具體列出習將視察哪些公司。習的行程仍可能有變。

消息人士又表示，本來的計畫是習近平此前赴舊金山出席亞太經濟合作會議（APEC）時，到上海中途停留，但最終延遲上海行。鑑於西方多國與北京脫鉤的擔憂正在加劇，習近平此行預料將鼓勵當地官員提振市場自由化，以促進及吸引更多跨境貿易和資本流通，藉此凸顯恢復經濟成長速度的決心。

上海台協副會長蔡世明指出，疫情過後，今年經濟復甦未如預期，各界期盼景氣能更快恢復，上海作為中國經濟重鎮，若習近平到上海視察，絕對是正面的。台商期待經濟環境更寬鬆，有助加速復甦。

上海人口逾2500萬，貢獻全中國近4%的經濟產出，也是許多重要外企包括特斯拉 、通用汽車和迪士尼等中國總部的所在，同時這次訪問也恰逢被視為是中國經濟改革試驗場的「上海自由貿易區」成立十周年。

報導指出，對於習近平睽違兩年的到訪，上海金融諮詢公司誠信諮詢顧問丁海峰說：「最高領導人出訪後，上海的經濟火車頭作用將被進一步凸顯。」丁海峰認為，地方政府官員和企業高管將有更大的自由來支持中國商業和金融中心的商業活動。

此外，報導也指出，2018年11月習近平在首屆進口博覽會期間宣布，將沿海臨港新城120平方公里的區域設立自貿區，以吸引全球投資者。緊接著兩年後，特斯拉便從臨港最大生產中心Gigafactory 3 開始交付上海製造的汽車。