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「帶路」拚下一個金色十年 中發布萬字十年展望

記者陳宥菘／綜合報導
中方24日發布共建「一帶一路」未來十年發展展望，推進共建「一帶一路」高質量發展。圖為中印尼共建「一帶一路」合作旗艦項目雅萬高鐵乘客在車站合影。(中新社)
中方24日發布共建「一帶一路」未來十年發展展望，推進共建「一帶一路」高質量發展。圖為中印尼共建「一帶一路」合作旗艦項目雅萬高鐵乘客在車站合影。(中新社)

中國「一帶一路」倡議屆滿十年，在10月中第三屆「一帶一路」峰會上，國家主席習近平喊出「走過第一個十年，奔向下一個金色十年」後，「推動一帶一路建設工作領導小組辦公室」24日發布「未來十年發展展望」文件，提出未來十年的願景思路和務實行動舉措。其中明確要大力推動陸上通道建設，深化海上互聯互通，推動共建「空中絲綢之路」高品質發展。

澎湃新聞報導，這份報告約1.3萬字，除前言外共5個部分，分別是十年來共建「一帶一路」的成就與啟示、未來十年共建「一帶一路」總體構想、未來十年發展的重點領域和方向、未來十年發展的路徑和舉措，以及展望。

報告提出，中國倡議各方在推動共建「一帶一路」合作中，要注重做好「五個統籌」，即統籌繼承和創新、統籌政府和市場、統籌雙邊和多邊、統籌規模和效益以及統籌發展和安全。報告也提出原則理念的「三個堅持」，即堅持共商、共商、共享，堅持開放、綠色、廉潔，堅持高標準、惠民生、永續。

在發展目標方面，報告提出，力爭未來十年左右時間，各方朝著平等合作、互利互惠的目標相向而行，推動共建「一帶一路」進入高品質發展的新階段。具體包括五大目標，包含互聯互通網絡更加暢通高效，各領域務實合作邁上新台階，共建國家人民獲得感、幸福感進一步增強，中國更高水平開放型經濟新體制基本形成，人類命運共同體理念日益深入人心。

報告同時明確了未來十年重點領域和方向，共包含六個面向。政策溝通上，聚焦多邊深入推進合作，建構多層次政府間政策交流對接機制，深入推進規則標準對接；設施聯通上，大力推動陸上通道建設，深化與共建國家海上互聯互通，推動共建「空中絲綢之路」高品質發展，促進資訊基礎設施安全高效互通。

在貿易暢通上，拓展全球貿易合作，加強雙向投資合作，提高貿易投資自由化便利化水準；資金融通上，健全金融合作機制，拓展投融資新管道。

在民心相通上，加強教育培訓合作，加強文化、旅遊和體育合作，加強政黨和民間組織等合作，加強媒體與智庫合作；新領域合作上，推動共建「一帶一路」綠色發展，加速培育數位領域合作新業態新模式，打造「一帶一路」科技創新合作新高地，積極深化衛生健康領域國際合作。

就未來十年的發展路徑與舉措，則包含五大面向，包含統籌打造品牌亮點，建構高水準立體互聯互通網絡；統籌強化風險防治，建立完善系統性安全保障體系；統籌完善機制平台，深化拓展多雙邊務實合作；統籌提升政策服務，增強全方位支撐保障；統籌深化互利合作，攜手建構人類命運共同體。

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2023一帶一路國際商協會大會日前在福建福州開幕，吸引多國嘉賓參會。圖為印度旅遊與創意經濟部首席專員尼婭．尼斯查雅在開幕式上致辭。 (中新社)
推動「一帶一路」建設工作領導小組辦公室24日發布「未來十年發展展望」文件，力拚「...
推動「一帶一路」建設工作領導小組辦公室24日發布「未來十年發展展望」文件，力拚「一帶一路」下一個金色十年。圖為第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇十月中在北京舉行。（記者陳政錄／攝影）

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