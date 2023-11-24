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因應緬北打擊電詐衝突 解放軍在中緬邊界實戰演訓

記者陳宥菘／即時報導
解放軍南部戰區陸軍部隊25日起，在中緬邊境中方一側舉行實戰化演訓活動。圖與本次演習無關。（取材自南部戰區微博）
解放軍南部戰區陸軍部隊25日起，在中緬邊境中方一側舉行實戰化演訓活動。圖與本次演習無關。（取材自南部戰區微博）

解放軍南部戰區陸軍部隊25日起，在中緬邊境中方一側舉行實戰化演訓活動，對戰區部隊快速機動、邊境封控、火力打擊能力進行檢驗。

根據南部戰區官方微博，南部戰區發言人田軍裡空軍大校25日表示，根據年度訓練計畫，南部戰區組織陸軍部隊於11月25日起於中緬邊境舉行實戰化演訓活動。戰區部隊隨時做好應對各類突發狀況準備，堅決維護國家主權、邊境穩定和人民生命財產安全。

這次行動顯然是對緬甸境內複雜形勢的一次軍事威懾行動，但究竟是對果敢同盟軍、德昂民族解放軍、若開軍、克欽獨立軍結成的北方同盟，還是緬甸軍政府的中央軍進行震懾，此刻並不十分明朗。但北方同盟一般認為是與中國配合發動對電詐集團的清剿行動，一舉剷除緬北四大電詐家族，軍政府中央軍也沒有進犯中國的動機，因此此次演訓更趨向於預先防範緬甸內戰向中國境內溢出。

聯合早報報導，10月底以來，緬甸武裝組織與軍政府在緬北地區發生大規模衝突，這次局面更為複雜，因為牽涉了中國政府力圖打擊盤踞在中緬邊境的電信詐騙犯罪集團，同時也對中國維護地區穩定的立場構成挑戰。

10月底，緬甸民族武裝組織「三兄弟聯盟」以清剿電詐、推翻緬甸軍政府為號召，在中緬邊境、緬北果敢地區發起「1027」聯合軍事行動，至今成功佔領緬甸東北方的多個城鎮與上百個軍事基地，並控制通往中國的多條貿易路線，中緬邊境局勢緊張。

此外，由於緬甸叛軍此次行動打著「清剿電詐」旗幟，並成功破獲緬北多個重量級詐騙集團，並逮捕數萬名電詐犯並移交中國，北京當局與武裝組織的合作關係引發外界猜想，對於緬甸軍政府的態度是否轉向。

中國駐緬甸大使陳海23日在緬甸首都奈比多分別會見緬甸副總理兼外長丹穗和緬甸軍隊相關負責人，雙方就「共同關心的問題」交換了意見。解放軍南部戰區隨後於25日宣布於邊境展開演習。

緬甸 解放軍 詐騙集團

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