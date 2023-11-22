一度離港…中自製「福建艦」海試腳步近

「福建艦」19日被拖動，短暫離開港池碼頭，專家稱海試應很快來到。（新華社）

港媒報導，最新衛星圖像顯示，中國第二艘自製航艦「福建艦」19日被拖動，短暫離開港池碼頭，香港 軍事評論家梁國樑稱，福建艦應很快進行海試，不會拖到明年。

香港明報報導，美國軍事專家沙頓21日在Ｘ平台（前身為推特）上發布最新衛星圖像，中國○○三型航艦「福建艦」短暫離開港池碼頭，可能在進行傾斜試驗或清理船底淤泥，為海試做準備，其外側航道的上海吳淞口零號錨地的船也清空大半。

對照一周前衛星照片，福建艦周圍有多艘拖船，福建艦與碼頭間距離拉大，顯示福建艦是被多艘拖船拖曳離開碼頭。照片還顯示，甲板上的紅色方塊，推測是重物小車，可能在執行小車重物彈射實驗。

中國知名涉軍微博 帳號「軍武吐槽」稱，許多跡象顯示，福建艦即將展開正式海試；通常處在繫泊舾裝狀態的航艦不會亂動，加上目前福建艦甲板已搭設了類似「觀禮台」設施，周圍拖船基本可確定將會把福建艦拖到海試啟航位置。

梁國樑指出，重物小車在福建艦的第三號電磁彈射器執行試驗，這是模擬飛機在甲板的彈射起飛過程。中國第二艘航艦山東艦共執行九次海試，耗時一年半，最後一次海試後隔月就服役，相信福建艦也是如此。

福建艦為繼遼寧艦 、山東艦之後，中國的第三艘航艦，也是中國自行建造的第二艘航艦。央視4月曾報導，福建艦當時正在進行動力測試和繫泊試驗。