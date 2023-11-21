耿爽安理會談烏克蘭 籲俄烏盡快為恢復和談創造條件

中國常駐聯合國副代表耿爽。(Getty Images)

據中國常駐聯合國 代表團網站消息，聯合國安理會紐約時間21日下午審議烏克蘭 人道議題時，中國常駐聯合國副代表耿爽 表示，烏克蘭危機延遲，人道局勢令人擔憂。衝突當事人必須嚴格遵守國際人道法，避免攻擊平民和民用基礎設施。國際社會和人道機構應在人道、中立、公正、獨立原則基礎上，加大對受危機影響民眾的人道援助力度。他並呼籲俄烏雙方盡快為恢復和談創造條件。

耿爽表示，安理會這個月已多次審議烏克蘭問題，中方的立場是一致且明確的。我們始終站在公平正義一邊，站在和平一邊，站在對話一邊，致力於勸和促談，實現停火止戰。

他說，我們呼籲衝突當事人積極回應國際社會和平呼聲，為盡快恢復和談逐步創造和累積條件。

聯爽表示，烏克蘭危機延遲，導致衝突地區許多大型基礎設施遭受不同程度損毀，物資供應嚴重匱乏，水電暖等基本公共服務難以保障，人道局勢令人擔憂。衝突當事人必須嚴格遵守國際人道法，避免攻擊平民和民用基礎設施。國際社會和人道機構應在人道、中立、公正、獨立原則基礎上，加大對受危機影響民眾的人道援助力度，加速推進民用基礎設施修復工作，向受危機影響的民眾提供過冬物資和取暖設備，確保流離失所者的基本生計。

他表示，烏克蘭危機長期化、複雜化不符合任何一方利益，受到外溢影響衝擊最大的是開發中國家。在國際法之外施加單邊制裁和長臂管轄措施，只會擾亂全球產業鏈供應鏈安全穩定，拖累2030年永續發展議程實現。

他表示，我們呼籲國際社會付出更大努力，尤其是有重要影響的國家發揮積極作用，避免危機外溢影響持續擴散，為實現和平營造有利環境，推動局勢早日回到政治解決的正確軌道。