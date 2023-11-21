我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以哈休戰協議過關 以色列點頭換人質

允許哈瑪斯輸送金錢 司法部長：幣安違法聯邦法律，還假裝守法

耿爽安理會談烏克蘭 籲俄烏盡快為恢復和談創造條件

記者黃國樑／即時報導
中國常駐聯合國副代表耿爽。(Getty Images)
中國常駐聯合國副代表耿爽。(Getty Images)

據中國常駐聯合國代表團網站消息，聯合國安理會紐約時間21日下午審議烏克蘭人道議題時，中國常駐聯合國副代表耿爽表示，烏克蘭危機延遲，人道局勢令人擔憂。衝突當事人必須嚴格遵守國際人道法，避免攻擊平民和民用基礎設施。國際社會和人道機構應在人道、中立、公正、獨立原則基礎上，加大對受危機影響民眾的人道援助力度。他並呼籲俄烏雙方盡快為恢復和談創造條件。

耿爽表示，安理會這個月已多次審議烏克蘭問題，中方的立場是一致且明確的。我們始終站在公平正義一邊，站在和平一邊，站在對話一邊，致力於勸和促談，實現停火止戰。

他說，我們呼籲衝突當事人積極回應國際社會和平呼聲，為盡快恢復和談逐步創造和累積條件。

聯爽表示，烏克蘭危機延遲，導致衝突地區許多大型基礎設施遭受不同程度損毀，物資供應嚴重匱乏，水電暖等基本公共服務難以保障，人道局勢令人擔憂。衝突當事人必須嚴格遵守國際人道法，避免攻擊平民和民用基礎設施。國際社會和人道機構應在人道、中立、公正、獨立原則基礎上，加大對受危機影響民眾的人道援助力度，加速推進民用基礎設施修復工作，向受危機影響的民眾提供過冬物資和取暖設備，確保流離失所者的基本生計。

他表示，烏克蘭危機長期化、複雜化不符合任何一方利益，受到外溢影響衝擊最大的是開發中國家。在國際法之外施加單邊制裁和長臂管轄措施，只會擾亂全球產業鏈供應鏈安全穩定，拖累2030年永續發展議程實現。

他表示，我們呼籲國際社會付出更大努力，尤其是有重要影響的國家發揮積極作用，避免危機外溢影響持續擴散，為實現和平營造有利環境，推動局勢早日回到政治解決的正確軌道。

烏克蘭 聯合國 耿爽

上一則

金磚峰會談巴以衝突 習近平：中國呼籲盡快召開國際和會

延伸閱讀

金磚峰會談巴以衝突 習近平：中國呼籲盡快召開國際和會

金磚峰會談巴以衝突 習近平：中國呼籲盡快召開國際和會
以哈衝突 習近平提三項「當務之急」：立即停火止戰

以哈衝突 習近平提三項「當務之急」：立即停火止戰
拜登投書華郵 籲以巴和談 威脅拒發簽證給以色列極端分子

拜登投書華郵 籲以巴和談 威脅拒發簽證給以色列極端分子
歐盟難承兩頭燒 傳出棄以哈保俄烏聲音 APEC峰會宣言未提衝突

歐盟難承兩頭燒 傳出棄以哈保俄烏聲音 APEC峰會宣言未提衝突

熱門新聞

網紅冒充外送員擺拍。（視頻截圖）

「外賣媛」擺拍送牛雜湯惹眾怒 當事網紅道歉：為流量冒充騎手

2023-11-18 07:30
「明家集團」轉移旗下詐騙集團成員時，對試圖逃跑的人進行屠殺。圖為「明家集團」準備把人活埋。（取材自X平台）

4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」

2023-11-15 07:30
霍英東家族第三代次孫霍啟山，傳追求中國游泳「仙氣蝶后」張雨霏，引來中港媒體關注。（取材自Instagram）

霍啟山傳狂追「仙氣蝶后」 張雨霏隨郭晶晶當霍家媳婦？

2023-11-16 01:11
緬甸北部果敢自治區是電信詐騙集團聚集重地，緬甸政府16日逮捕當地電詐集團「明氏家族」的3大頭目，並移交中國公安。（取自觀察者網）

緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺

2023-11-16 10:18
ChatGPT創建的最美中國女孩圖像，引起眾多網民議論紛紛。（取材自微博）

「最美中國女孩」 ChatGPT捏出來 網友：看到很多人的影子

2023-11-20 08:00
緬甸北部果敢自治區是電信詐騙集團聚集重地，緬甸政府16日逮捕當地電詐集團「明氏家族」的三大頭目，並移交中國公安。（取材自觀察者網）

活埋中國臥底警察…中怒破緬甸電詐明家族 頭目自殺3被逮

2023-11-17 01:29

超人氣

更多 >
吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造

吳亦凡性侵未成年驚爆大反轉 都美竹寫手爆：是她捏造
專家說除非做到這一點 否則你住的房子並非資產

專家說除非做到這一點 否則你住的房子並非資產
降血糖頭號蔬菜 營養師推薦這個

降血糖頭號蔬菜 營養師推薦這個
「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合

「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合
91歲華翁連4天長途跋涉挺「拜習會」他是習多年老友

91歲華翁連4天長途跋涉挺「拜習會」他是習多年老友