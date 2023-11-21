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歐洲智庫：以哈衝突凸顯北京在中東缺乏影響力

編譯茅毅／綜合報導
在以哈戰火中記者遇襲現場，一輛傳媒汽車著火焚燒。(路透)
在以哈戰火中記者遇襲現場，一輛傳媒汽車著火焚燒。(路透)

「阿拉伯和伊斯蘭國家外交部長」聯合代表團20日訪問北京，希望中國出力促成以哈停火。不過，柏林泛歐智庫歐洲外交關係委員會（ECFR）認為，這波以哈衝突反而凸顯中國在中東地區缺乏政治影響力。

ECFR研究員隆恩斯表示，北京欲藉由以哈戰爭，將中國和無條件支持以色列的西方世界區隔開來，並博取「全球南方」國家的好感。然而，這場戰爭正撕開該地區的舊傷痕，使北京難以在以巴間維持平衡。

這次北京的立場可能嚴重影響中以關係。在10月7日以哈開戰後近兩周，中國國家主席習近平才發表一份相當平淡的聲明，這使以色列官員及其媒體極為不滿，以色列外交部對中方未譴責巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯亦深感失望。

國際社會對此次以哈危機的立場分歧，已助長北京以下論述：即西方領導的全球秩序有必要加以重塑。而中國近年來則已尋求推動它是領導國際的一個替代選項。儘管如此，北京對當前愈演愈烈的以哈衝突似頗為無能為力，中方過去在以色列和巴勒斯坦自治政府間提出的調解倡議，並未廣獲接受。鑑於北京仍不願譴責哈瑪斯，中國能夠對這波衝突斡旋的可能性似比以前還低。

以哈戰爭反映出北京在中東欠缺政治影響力，其採取的外交動作已損害中以關係，卻未能大幅增進其與阿拉伯國家間的關係，反而再次向世人強調美國對地緣政治的主導。

美歐領袖與外交高官頻頻訪問以色列及中東；美國還派兩個航艦打擊群開赴地中海。即使是俄羅斯，在聯合國等國際論壇發言也遠比中國主動積極。

北京 以色列 巴勒斯坦

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