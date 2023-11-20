中國在釣魚台設浮標 日本稱考慮拆除

日本稱正在考慮拆除釣魚台的中國浮標。圖為釣魚台列嶼。（路透資料照片）

日本 經濟新聞報導稱，亞太經合首腦峰會(APEC)期間，日本首相岸田文雄 要求中國國家主席習近平立即拆除安裝在釣魚台 (釣魚島)專屬經濟區浮標，日本前自民黨外相林芳正表示，日本正在考慮拆除它。

報導指，林芳正表示，日本拆除中國在日本專屬經濟區設置的浮標是一種選擇。林芳正在19日的富士電視台節目中表示，「我認為我們應該考慮自己拆除它。」他還表示，可以在不通知中國的情況下將其拆除。

林芳正稱，國際法中沒有任何規定說你不能做某事，或者你可以做某事。他強調說，日本必須專注於航海和捕魚權利。

另據觀察者網報導，10月中國從日本進口的水產品總額僅為240萬元，較2022年10月的3.2579億元，減少99.3%。

報導引述日本共同社稱，在中國海關總署的統計數據中，未記載9月單月的水產品進口額。但從1至9月累計數據（20.8582億元）中減去1至8月的數據（20.8576億元）後約為6萬元，較2022年9月的3.6112億元，同比大減99.98%。減少幅度較8月的67.6%進一步擴大。

至於原本從日本進口水產品的空缺，中國改為使用國產水產品或從其他國家進口。