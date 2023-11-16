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習近平一定比江澤民成功？「1993，江同志的舊金山」被瘋傳

記者陳宥菘／綜合報導
圖為時任中國國家主席江澤民與美國總統柯林頓於1993年在美國西雅圖APEC峰會期間舉行會談。（取材自人民網）
圖為時任中國國家主席江澤民與美國總統柯林頓於1993年在美國西雅圖APEC峰會期間舉行會談。（取材自人民網）

「拜習會」受到全球矚目之際，近日，一篇題為「1993，江同志的舊金山」的文章在中國社交平台瘋傳，文章回顧時任國家主席江澤民如何透過出席APEC峰會，與時任美國總統柯林頓舉行會談，扭轉當時已陷入建交以最低點的中美關係。

文章更稱，「歷史不會簡單的重複，但會踩著相似的韻腳，30年後的這場舊金山，只會比前人更成功」。

「1993，江同志的舊金山」引起網友熱議。不過，公開資料顯示，1993年APEC峰會是在美國西雅圖舉辦，江澤民出席，並與柯林頓舉行「江柯會」，此訪途中有短暫停留在舊金山。作者解釋，為了歷史強行對照，因故省略。

文章提到，30年前，中美兩國正處於建交以來的關係最低點（主要是因1989年「六四事件」），尤其是1993年，美國對華全方面制裁，將兩國矛盾激化到了極致。

如經濟上，美國國會取消了給中國的最惠國待遇；在軍事上，美軍製造了震驚世界的「銀河號事件」；安全上，白宮因巴基斯坦的飛彈對中國制裁；外交上，美國國務院全力狙擊，致使中國舉辦2000年奧運的夢想功虧一簣。

但在如此惡劣的兩國關係之下，文章稱，在歷史的十字路口面前，江澤民選擇將對美工作視為一項系統工程，展開當屆政府正式上任後的首次訪問，推動中美改善關係，「這個選擇，讓他改變了中國，也改變了美國」。

在與民間互動上，文章表示，當年在舊金山一場晚宴上，江澤民向美國700多位工商界大佬介紹了中國投資機會，並參觀了波音公司的工廠、簽署了90億美元的合約，「江澤民用跟美國企業家面對面的交流，用美國人聽得懂的競爭，爭取他們來選擇中國」。

與美國官方互動上，文章表示，在中美中斷四年半之久的峰會上，江澤民率先打破尷尬和凝重的氛圍，將一件上海生產的薩克斯贈送給柯林頓，拉近了兩國冰封多年的關係。經過一個半小時的會晤，重申一個中國的美國也得到了中國重新確認睦鄰關係的承諾。

文章稱，隨後，美國對於中國的一系列制裁逐步取消，冰封四年多的中美關係逐步緩和，贏得外部寬鬆環境的中國全力拚經濟，自此開啟了震驚世界的30年發展奇蹟，中國也得以從一個發展中國家，一躍成為世界的二哥。

文章強調，歷史不會簡單的重複，但會踩著相似的韻腳，30年後的這場舊金山，手握更多籌碼的中方，「只會比前人更成功」，藉此開啟新一輪的高品質發展浪潮，「讓我們靜待前線傳回的勝利消息」。

這篇文章在網上瘋傳，網友們紛紛將江澤民30年前的訪美行與習近平近期此行做對照，並留言表示，「支持融入世界主流社會」，但也有網友直言，「大環境已不太一樣」、「不要對美國抱以不切實際的幻想」。

江澤民 舊金山 柯林頓

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