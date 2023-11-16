「拜習會」正熱 中官媒定調3重點 俄官媒「酸葡萄」嘲APEC

中國國家主席習近平和美國總統拜登在加州Filoli莊園。(美聯社)

中國國家主席習近平 與美國總統拜登於美國舊金山舉行了元首會晤。中國官媒定調此次拜習會 三重觀察，包括校準中美關係，深化亞太合作，聆聽中國聲音。外媒則稱，中美關注議題仍有歧見，預料僅會有三項小成果，包括恢復軍事對話、中國購買美國波音飛機、以及打擊芬太尼。而拜習會也讓中國盟友俄羅斯 感到不安，俄媒的報導冷淡且帶有「酸葡萄」。

拜習會於美西時間15日上午11時，據中國媒體報導，兩人會談了約兩小時，比外界預期的四小時要少了一半時間。不過中國官媒仍樂觀定調習近平此次美國行的「三重觀察」。

一是校準中美關係：元首外交對正處於關鍵十字路口上的中美關係而言，把舵定向更為重要。此次中美元首會晤將就中美關係進行再校準，對全球重大議題進行再協調。二是深化亞太合作：促進地區和世界經濟增長的中國方案依然備受期待。三是聆聽中國聲音：全球聚焦舊金山，應對全球性挑戰、完善全球治理的中國聲音，是觀察習近平此訪的重要視角。

中國官媒環球時報也分析值得關注的看點指出，中美有望在此次會晤後宣布一系列「小但切實的成果」。位於華盛頓的智庫中美研究所的高級政策專家蘇拉布·古普塔認為，其中包括就啟動人工智能高級別對話達成共識，在聯合國氣候變化框架公約第28次締約方大會（COP28）舉行前就氣候變化政策的協調發布公告等，甚至不排除兩國能重啟軍事對話渠道。

受訪學者認為雙方有機會在應對氣候變化、人文交流等領域達成一定共識。此外，雙方有望進一步重啟溝通渠道，在未來發揮「調解、緩衝」中美關係的作用。

不過清華大學戰略與安全研究中心主任達巍表示，「中美關注的議題存在一定『溫差』。」比如中方更關注原則性的問題和美國在重大問題上的承諾，而美國則更關心芬太尼、國債等具體議題。「真正的問題出在美國一端。」古普塔認為，「拜登政府過於膽小了」，它不敢克服國內政治輿論的障礙，擴大同中國的外交接觸。

彭博資訊也預測拜習會可能有三個小成果，包括恢復軍事對話、中國購買美國波音飛機、以及打擊芬太尼，但美國既不會取消對中國出口產品的懲罰性關稅，也不會取消晶片出口管制。

另據美國之音報導，全球矚目拜習會之際，俄羅斯「倍感冷落」，且俄媒相關報導「充滿酸葡萄」，因為它對中國這個準盟友可能會與俄羅斯最大的敵人美國達成什麼樣的交易感到不安。報導引述美國商業電視頻道CNBC一篇文章稱，俄國家媒體在相關報導中明顯帶有一定的幸災樂禍的味道，並對APEC峰會的報導顯得冷淡。