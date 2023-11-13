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菲律賓警方發現6遺體 手被反銬、裝布袋內…疑被綁架的中國人

中國新聞組／北京13日電
發現遺體的現場。(取材自紅星新聞)
發現遺體的現場。(取材自紅星新聞)

六名中國公民在菲律賓馬尼拉家中遭綁架事件疑有新進展。當地媒體報導，菲警方在內湖灣一建築工地發現兩具被反銬的遺體，初步判斷為兩名中國人。而此前，在周邊同一條高速公路沿線曾陸續發現另外四具遺體。菲警方表示，目前尚不能確認這些遺體是否為先前在馬尼拉被人綁架的六名中國公民。

紅星新聞報導，被綁架的人包括在菲律賓當地華人慈善組織擔任的會長曾先生夫妻二人、曾先生的哥哥夫妻二人，以及曾先生哥哥年僅12歲的兒子。據悉，曾先生的母親已赴菲律賓。

據菲律賓當地媒體指出，菲律賓警方11日上午在內湖省阿拉米諾斯鎮聖米格爾社區的一個建築工地發現了兩具手部被反銬著的遺體。警方稱，兩名死者分別是一男一女，遺體被裝在布袋內，且都被上了背銬。警方判斷，根據遺體的面部特徵，初步認為遺體是中國人，但身分尚未確定。

而警方此前曾表示，在周邊區域分別發現了四具遺體。11月1日，警方在黎剎省塔奈市馬裏拉克高速公路一側的山溝裏發現了兩具遺體。11月6日，警方在同樣位於馬裏拉克高速公路沿線的懸崖底部，又發現了兩具腐爛的遺體。目前發現的這四具遺體依然身分不明。

警方表示，目前暫時還不能確定陸續發現的這六具遺體是否屬於10月30日淩晨從馬尼拉家中被綁架的中國人曾先生一家六口。

報導引述當地媒體指出，10月30日被綁匪釋放的3名菲律賓工人（曾先生家中雇工）曾表示，綁匪「隨後駕車帶著六名中國籍人質向內湖灣方向疾馳而去」。而11月11日發現的兩具中國人遺體，正是在內湖灣區域內被發現。

一名知情人士告訴紅星新聞，被綁的六名中國人中，包括曾先生夫婦二人，曾先生哥哥夫婦二人以及他們12歲的兒子，還有一人身分不明，「曾先生他們的兩個孩子，都在福建老家，而他哥哥的12歲兒子，本來已經買好了機票準備回國的，沒想到……。」

菲律賓警方在發現遺體的建築工地上拉起了警戒線。(取材自紅星新聞)
菲律賓警方在發現遺體的建築工地上拉起了警戒線。(取材自紅星新聞)

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