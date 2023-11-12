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奠基「拜習會」 葉倫、何立峰對話10小時

中國新聞組／北京12日電
中國國務院副總理何立峰（左）10日與美國財長葉倫在舊金山進行中美經貿對話。（歐新社）
中國國務院副總理何立峰（左）10日與美國財長葉倫在舊金山進行中美經貿對話。（歐新社）

中國國務院副總理何立峰9至10日與美國財長葉倫展開中美經貿對話，雙方多輪會談時間累計達10小時。葉倫會後稱，她相信此次會談有助為「拜習會」奠定進一步基礎。中國官媒稱，美方此次是「專門單獨發出邀請」給中國國家主席習近平，顯示美國對這次拜習會的高度重視，定調拜習會的成果「值得期待」。

美中官員持續交流，為即將登場的「拜習會」鋪墊。綜合紐約時報等媒體報導，葉倫10日說，她在與何立峰的中美經貿對話中，就廣泛議題進行坦率、直接和富成效的討論，她相信此次會談有助為美國總統拜登和習近平間，舉行饒富成效的會晤，奠定進一步基礎。

葉倫也重申美國不尋求和中國在經濟上脫鉤。她並透露，已接受何立峰邀請，明年訪中，以凸顯全球前兩大經濟體的高層定期而且有節奏地接觸。

據中國官媒新華社報導，中國財政部副部長廖岷表示，中方在會談中明確表達對美對華雙向投資限制、制裁打壓中國企業、對華出口管制、對華加徵關稅等關切，要求美方切實以行動回應。

另據新華社旗下微信公眾號「牛彈琴」發文指出，此次中美兩國元首在亞太經合組織（APEC）峰會期間的會晤，釋放了三個重磅信號。

信號一，美方高度重視這次峰會。美國此次發出兩個邀請，一是邀請中國領導人出席APEC峰會，一是對習近平「專門單獨發出邀請」參加兩國元首的正式會晤。充分說明美國對這次會晤的高度重視。

信號二，中美將討論眾多重大問題。包括中美經貿摩擦、美國科技打壓、半島問題、烏克蘭問題，還有以哈問題等。按照外交慣例，中美已在一些最重大最關鍵的問題取得某些進展，肯定會在中美元首會晤中拍板。

信號三，會談成果值得期待。文中說，儘管不排除世界又出「黑天鵝」事件，但從美國對華態度最近微調等種種跡象來看，美方展現了希望中美關係穩定和發展的積極意願，元首會晤成果值得期待。

拜習會 葉倫 習近平

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