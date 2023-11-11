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聯合國教科文組織 在滬設STEM教研所

記者陳宥菘／綜合報導
圖為聯合國教科文組織位於法國巴黎的總部。（路透）
圖為聯合國教科文組織位於法國巴黎的總部。（路透）

聯合國教科文組織第42屆大會9日通過在上海設立「國際STEM教育研究所」（UNESCO IISTEM）的決議，將成為教科文組織在全球第10個一類中心，也是教科文組織的一類中心首次落腳中國。

「STEM教育」結合「科學、技術、工程、數學」領域技能培養，中國教育部表示，這個中心對全球因應新科技革命帶來的挑戰、加速實現教育2030目標十分關鍵，能為聯合國永續發展議程及世界和平與發展作出貢獻。

據中國教育部新聞辦微信公眾號「微言教育」10日消息，教科文組織大會教育委員會審議該決議，會員國「爭相發言」，創大會單項議題發言國數量紀錄。

中國代表團團長、中國教育部部長懷進鵬在會議通過決議後的發言中表示，教科文組織的這項決議體現了會員國面向未來的遠見卓識和團結合作的崇高精神，新研究所的設立對於提升教科文組織在相關領域領導力、實現本組織宗旨使命、應對當前複雜挑戰、推動全球教育變革將產生正面影響。

懷進鵬強調，這項決議標誌著教科文組織推動STEM教育工作的新起點，新的研究所必將匯聚全球智慧與力量，推動STEM教育不斷邁上新台階，為加速實現2030年永續發展目標、建立一個更加美好的世界作出重要貢獻。

懷進鵬承諾，中國將認真履行承諾，全力配合落實本次決議，支持秘書處做好研究所的各項籌備工作，推動研究所早日建成運作。

教育部 聯合國 微信

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