烏鎮互聯網大會開幕 習：不搞網路霸權 遵守國際規則

中國國家主席習近平向2023年世界互聯網大會烏鎮峰會開幕式發表視頻致辭。 (新華社)

據新華社，中國國家主席習近平 8日向2023年世界互聯網大會烏鎮峰會開幕式發表視頻致詞時表示，互聯網日益成為推動發展的新動能、維護安全的新疆 域、文明互鑒的新平臺，構建網路空間命運共同體既是回答時代課題的必然選擇，也是國際社會的共同呼聲。他並表示，中國遵守網路空間國際規則，不搞網路霸權。不搞網路空間陣營對抗和軍備競賽。

2023年世界互聯網大會烏鎮峰會8日起到10日在浙江烏鎮舉行，主題為「建設包容、普惠、有韌性的數位世界——攜手構建網路空間命運共同體」。

習近平指出，2015年，他在第二屆世界互聯網大會開幕式上提出了全球互聯網發展治理的「四項原則」、「五點主張」，宣導構建網路空間命運共同體，這一理念得到國際社會廣泛認同和積極回應。

他說，當今世界變亂交織，百年變局加速演進，如何解決發展赤字、破解安全困境、加強文明互鑒，是我們共同面臨的時代課題。互聯網日益成為推動發展的新動能、維護安全的新疆域、文明互鑒的新平台，構建網路空間命運共同體既是回答時代課題的必然選擇，也是國際社會的共同呼聲。我們要深化交流、務實合作，共同推動構建網路空間命運共同體邁向新階段。

他表示，我們宣導安危與共，構建更加和平安全的網路空間。尊重網路主權，尊重各國的互聯網發展道路和治理模式。遵守網路空間國際規則，不搞網路霸權。不搞網路空間陣營對抗和軍備競賽。深化網路安全務實合作，有力打擊網路違法犯罪行為，加強數據安全和個人信息保護。中方願同各方攜手落實「全球人工智慧 治理倡議」，促進人工智慧安全發展。

習近平說，資訊革命時代潮流浩蕩前行，網路空間承載著人類對美好未來的無限憧憬。 讓我們攜起手來，構建網路空間命運共同體，讓互聯網更好造福世界各國人民。