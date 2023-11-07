歐洲央行調查：憂中國風險 近半在華跨國公司考慮生產外遷

歐洲中央銀行發布經濟簡報說，受調查的跨國公司中，有超過40%擔憂中國相關風險，也有想要變換生產場所的討論。(路透)

歐洲中央銀行6日發布的一份經濟簡報中說，受調查的跨國公司中，有超過40%擔憂中國相關風險，預計在未來幾年將生產遷移到政治上的友好國家。不過路透指出，跨國公司在新冠疫情和俄烏打亂供應鏈後，加緊討論變換生產場所的議題。不過，目前還沒有大規模重新安置的實際證據。

美國之音報導，歐洲央行 對65家在全球擁有業務的超大型跨國公司進行了民意調查，其中49%的公司說，它們在探討「就近外包」（near-shoring）或將生產場所移至與銷售點更近的地方。而42%的公司想要將一些生產作業搬至「友邦」或更歡迎它們的地點。

歐洲央行表示，在有關哪些國家對這些公司生產領域的供應鏈構成或可能構成風險的問題上，所有回應公司中的三分之二提到中國。

簡報也說，超過一半的公司從某一特定國家或少數國家取得關鍵的材料，幾乎所有的公司都說，這些材料供應目前面臨更高的風險。

歐洲央行說，絕大多數受調查的公司都指明中國是那個國家或少數國家中的一個，所有的公司都認為與中國相關風險大大提升。

報導表示，「就近外包」近年來已成為一種趨勢，但是「友岸外包」（friend-shoring）則是一個新現象，因為只有11%的受訪公司說，它們在過去五年已經謀求這樣一個戰略。

此外，華爾街日報周一指出，中國政府與美國等西方國家的關係近年來趨於冷淡和緊張，促使外國公司重新考慮在中國的投資 。

報告表示，此前多年，隨著中國經濟快速發展，外國公司把在中國賺取的利潤 也投入中國，用於新的招募和投資。而目前，隨著中國經濟成長持續疲軟，再加上中美緊張局勢加劇，外國公司開始將這些利潤撤出中國。

報告表示，根據中國數據的分析，截至9月底，外國企業連續六個季度從中國撤走利潤，金額總計超過1600億美元。這種少見的情況表明，中國對外國資本的吸引力正減弱，而利潤持續流走導致中國第三季外商直接投資總額25年來首次下降。