中美首輪海事磋商 中促美停止挑釁

美國國務院中國事務協調員蘭伯特（右）和中國外交部邊界與海洋事務司司長洪亮在北京舉行首輪海洋事務磋商。（取自玉淵譚天微博）

中美首輪海洋事務磋商3日在北京 舉行，中美各對外表示，雙方就海上情勢、安全等議題「坦誠、建設性地交換了意見」。不過，美方在磋商中強調了對中國在南海「危險和非法」行為的關切。中方則對美國加大地區軍事部署、頻繁開展抵近偵察、支持南海侵權挑釁等表達嚴重關切，並敦促美方切實尊重中國領土主權和海洋權益，停止介入地區國家海上爭議。

中美近日持續在多領域展開對話，為11月中旬將在舊金山APEC峰會期間舉行的「拜習會」營造氣氛。3日在北京舉行的中美首輪海洋事務磋商會議，由中國外交部邊界與海洋事務司司長洪亮，與美國國務院 中國事務協調員蘭伯特（Mark Lambert）共同主持，兩國涉海部門和國防部代表參加。

會後，中國外交部發布通稿指雙方「坦誠、深入、建設性地交換了意見」。美方的聲明則稱會談是「實質性、建設性和坦率的」。雙方圍繞著海上情勢、海上安全、海洋經濟和環境等議題磋商，並強調「應加強對話溝通，管控海上局勢，避免誤解誤判，探討互利合作」。

據中國外交部網站發布消息指出，中方在會議中闡述了在涉海問題上的政策立場，對美國加大地區軍事部署、針對中方頻繁開展抵近偵察、慫恿支持南海當事國侵權挑釁等表達嚴重關切，敦促美方切實尊重中國領土主權和海洋權益，停止介入地區國家海上爭議，為地區和平穩定發揮建設性作用。

另據美國之音報導，美國國務院的聲明說，雙方磋商是維持開放溝通管道和負責任地管理美中關係的持續努力的一部分。美國重申兩國需要恢復軍事管道，包括操作員（operators）之間的管道，以避免溝通不良與誤判。

聲明並指雙方議題還包括有爭議的南海，美方強調了對中國在南海「危險和非法」行為的關切。這類行為包括中國10月22日在第二托馬斯淺灘（中國稱仁愛礁）妨礙菲律賓補給船以及10月24日「不安全」攔截一架美國飛機。

這次會議是在最近的中美高層外交之後進行的。美國國務卿布林肯、白宮國安顧問蘇利文與中共中央外辦主任兼外長王毅 在華盛頓舉行雙邊會議，雙方重申保持開放溝通管道的重要性，並決定就海事、軍控、外交政策、殘疾議題展開更進一步磋商。除了海事首輪磋商已在北京登場，中美將於下周在華盛頓舉行司級軍控和防擴散磋商。