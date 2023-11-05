工行前副行長張紅力被查 曾任德意志銀行亞太區總裁

「海歸派」張紅力具有豐富的外資機構經歷，曾任德意志銀行亞太區總裁。(取材自微博)

中國持續金融反腐，中共 中央紀委國家監委網站4日通報，中國「四大行」之首的工商銀行前副行長張紅力涉嫌嚴重違紀違法被查。「海歸派」張紅力具有豐富的外資機構經歷，曾任德意志銀行亞太區總裁，他從外資銀行高管直接出任四大國有商業銀行副行長，為中國首例。

綜合媒體報導，張紅力於1965年1月出生，在加入工商銀行前，他於1991年7月任美國惠普公司總部財務經理；1994年7月任英國施羅德國際商人銀行董事兼中國業務主管；1998年6月任美國高盛公司亞洲執行董事兼北京代表處首席代表。

2001年3月，張紅力擔任德意志投資 銀行亞洲分行大中華區主管、副董事長兼中國區主席，德意志投資銀行亞洲區總裁。2004年10月起，他擔任德意志銀行投資銀行全球執行委員會委員、亞太區總裁，德意志銀行（中國）有限公司董事長。

據報導，2010年4月，中國工商銀行決定聘任張紅力為副行長，分管海外業務和投資銀行。這是經中共中央組織部操刀遴選的首位來自外資金融機構的高管，工銀董事會認為他熟悉國際金融市場和國內情況，具有豐富的國際銀行管理經驗。

2014年，時任工商銀行副行長的張紅力，被前雇主德意志銀行告上法庭。據新浪財經報導，德銀指張紅力10年前任職期間，曾將一筆近400萬美元的資金以「顧問費」名義轉移到一家空殼公司，「非法占用」銀行資金，因此向他索賠。

報導指出，2001年起在德銀工作的張紅力，曾帶領德銀贏得工商銀行、中國人壽等重磅央企海外上市的主承銷商。他長期與石油 系統關係密切，曾參與眾多中石油融資項目，並助其2000年在美國以預託證券形式上市。

2018年7月2日，張紅力因「家庭原因」向工商銀行董事會辭去副行長職務，同時因董事任期屆滿，不再擔任工商銀行執行董事及董事會風險管理委員會委員職務。

公開新聞報導顯示，近年來，張紅力以厚朴投資合夥人、聯席董事長的身分露面，這是一家專注中國投資機會的私募股權投資機構。