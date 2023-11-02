李克強告別式 習近平偕六常委送別 胡錦濤送花圈致哀

中國前總理李克強2日上午舉行告別式，中共政治局常委悉數出席告別。（取材自X平台）

中國前總理李克強 2日上午在北京火化，中共總書記習近平 率全體政治局常委、中國國家副主席韓正到八寶山公墓送別，前中共總書記胡錦濤則是送花圈哀悼。

新華社2日下午發布消息，指出李克強搶救期間和逝世後，「習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正、胡錦濤等同志 ，前往醫院看望或通過各種形式對李克強同志逝世表示沉痛哀悼並向其親屬表示深切慰問」。

新華社提到，2日上午上午9時許，習近平和其夫人彭麗媛，李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等，「在哀樂聲中緩步來到李克強同志的遺體前肅立默哀，向李克強同志的遺體三鞠躬，並與李克強同志親屬一一握手，表示慰問」。

不過胡錦濤則是「送花圈，對李克強同志逝世表示哀悼」。這與前總理李鵬2019年逝世時，新華社指胡錦濤「胡錦濤在外地送花圈表示哀悼」，有些許不同。

消息另指，「黨和國家有關領導同志前往送別或以各種方式表示哀悼。中央和國家機關有關部門負責同志，李克強同志生前友好和家鄉代表也前往送別」。

官方通稿並未提到，包含前總理溫家寶等人在內的中共政治局前任常委，是否有到八寶山公墓送別李克強。