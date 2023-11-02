ASML助力 中國團隊成功開發新計算光刻產品
儘管美國收緊對中國晶片出口限制，荷蘭光刻機巨擘艾司摩爾（ASML）在華仍維持正常發展節奏，該公司中國區總裁沈波透露，今年ASML在深圳和武漢的兩個計算光刻開發中心團隊發布了一款新版本的計算光刻產品，並且該產品已成功導入應用，這可以說是第一個由中國團隊開發的產品，對ASML在華的整體業務而言也是非常有意義的一件事。
據了解，計算光刻是透過「算法+數據」驅動的方式來實現工藝優化的自動化過程，其本質上是晶片製造過程中的一種EDA模擬技術。因此，傳統EDA公司Siemens EDA（Mentor Graphics）和Synopsys等是計算光刻市場的參與者。
除EDA廠商外，光刻機巨頭ASML也是計算光刻產品的重要業者，儘管ASML持續布局其計算光刻領域的核心技術，但其在計算光刻領域的超強實力一直被光刻機業務所掩蓋。直到計算光刻市場爆發，ASML在該領域的爆發力才嶄露頭角。同時在軟體和硬體方面的雙線發展，不斷提高ASML在光刻領域的領先者地位。
自1988年向中國交付首台步進式光刻機以後，ASML已在中國市場深耕30餘年，累計已交付到中國的光刻機近1400台。如今，ASML在中國設有16個辦事處、12個倉儲物流中心、3個開發中心、1個培訓中心以及1個維修中心，中國已成為ASML最重要的市場之一。
ASML今年將第五次到上海參展進博會，沈波在參展前接受中新社採訪時表示，2018年初ASML在中國的團隊在500人左右，到今年年底增加到1600多人，今年在中國開放200多個職位，明年也計畫有一個可持續的成長，具體職位尚在統計之中。
沈波說：「相對於布局這個詞，我更願意說我們是跟隨業務成長不停地投入，不管是團隊的投入，還是在備件領域的投入，甚至是產品開發方面的投入，我們在中國都是不斷投入的狀態。」
沈波並表示，將協助中國的成熟製程做到全世界非常具有競爭力的水準，這是一個值得努力的方向。
當然，沈波也不可避免地談及出口管制給其業務所帶來的影響，他強調，明年開始有一些機型會被放到出口管制目錄當中，但總體來看，明年中國市場的需求還是旺盛的，即使是考慮到地緣政治的影響，短期內影響不會太大，中國市場銷售額受到的影響大概會在10%到15%。而從長遠來看，他們覺得直到2030年行業整體都呈向上趨勢，行業內會有週期起伏，但總體趨勢不會有大的改變。
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