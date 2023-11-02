有立場？百度地圖不顯示以色列國名 外交部回應了

中國外交部發言人汪文斌稱，中國與以色列之間有正常外交關係，中方主管部門發布的標準地圖上對有關國家有清晰的標註。(視頻截圖)

以哈衝突已持續三周，中國在新一輪衝突上的角色與立場備受關注。在中國網上，有網友稱「百度 在地圖上抹去以色列 的存在了」，「不待見」以色列代表了百度的立場。但有學者指出，這個問題在2018年就存在，民營地圖對此地區標註未受規範，並非因為這次衝突而專門改動的。中國外交部則稱， 兩國外交關係正常，官方版標準地圖上對有關國家有清晰的標註。

來源：青蜂俠

德國之聲報導，10月31日，網易名為「清暉有墨」的公眾號發表題為「百度在地圖上抹去以色列的存在了」一文。內中指，有網友稱在百度地圖上找不到以色列這幾個字了，作者自己嘗試也沒有找到。認為百度地圖部門「不待見」以色列，「百度地圖親近的是誰，自然就很明顯了」。

不過，也有網友指出，用百度地圖的手機App搜索「以色列」，是可以顯示的。網頁版百度地圖則未顯示以色列國名。

當日，在中國外交部例行記者會上，有記者提出這一問題，問相關地圖平台不標明以色列是否有特別原因。外交部發言人汪文斌稱，中國與以色列之間有正常外交關係，中方主管部門發布的標準地圖上對有關國家有清晰的標註。

報導指出，以色列特拉維夫大學東亞學系教授張平在X平台上表示，這不是一個新問題。他寫道：「知乎上我查到最早在2018年就已經有人提出這個問題，當時是高德地圖只標註了巴勒斯坦 ，而百度地圖則只標註了以色列。實際上高德地圖當時連約旦都沒標註，可見這些民營地圖對這個地區的標註並不規範。」

張平表示，他的看法是，「因為名字標註引發了爭議，民營地圖後來為了不給自己惹麻煩，所以干脆把地區名隱藏了。2019年的百度地圖上就既沒有巴勒斯坦，也沒有以色列了，並非因為這次衝突而專門改動的。那時候中以關係還沒出問題，不存在在地圖上做手腳的動機。」

華爾街日報10月31日也報導了此事，認為中國通常對比如「九段線」在內的地圖標註十分敏感，這與此次主要在線地圖未標註以色列國名「形成鮮明對比」。