我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中航班11月9日起每周增至70班 西岸成重點區域

MLB／遊騎兵5：0獵響尾蛇 奪隊史63年世界大賽首冠

李克強火化 北京市民沿街淚送高喊「總理一路走好」

記者廖士鋒／北京2日電
李克強告別式2日在北京八寶山公墓舉行，網路流傳圖片可見其遺體穿著。（取材自X平台@蔡慎坤）
李克強告別式2日在北京八寶山公墓舉行，網路流傳圖片可見其遺體穿著。（取材自X平台@蔡慎坤）

中國前國務院總理李克強10月27日在上海猝逝，而後遺體運至北京，2日舉行告別式。社交平台上的影片顯示，從長安大街至在八寶山公墓外，有不少民眾沿街為其送行，並高喊「總理，一路走好」、「我們想念你」、「總理辛苦了」。告別式場景也在網上披露，李克強遺體帶著眼鏡，身上覆蓋中共黨旗。

據自由亞洲電台報導，李克強的告別式2日上午於北京八寶山革命公墓舉行。李克強靈堂氣氛肅穆哀戚。現場照片顯示，李克強身穿西裝、帶著眼鏡，遺體覆蓋中共黨旗，遺體周圍布滿鮮花。

這與中共前總書記江澤民2022年底告別式、前總理李鵬2019年7月告別式的模樣類似。

截至目前，中國官媒尚未披露李克強告別式的現場訊息，以及有哪些黨政高層參加。社交平台「X」目前流傳的2日告別式會場照片，也罕有高級領導人的身影。

此前江澤民2022年12月的告別式上，中共官媒新華社指出，習近平、李克強、栗戰書、汪洋、李強、趙樂際、王滬寧、韓正、蔡奇、丁薛祥、李希、王岐山等到解放軍總醫院為江澤民送別，並護送江澤民遺體到八寶山革命公墓火化。胡錦濤也前往醫院為江澤民送別。

告別室內擺放著習近平、李克強、栗戰書、汪洋、李強、趙樂際、王滬寧、韓正、蔡奇、丁薛祥、李希、王岐山、胡錦濤和中共中央、全國人大常委會、國務院、全國政協、中央軍委、各民主黨派和全國工商聯、各人民團體、首都各界群眾敬獻的花圈。

不過2019年另一前總理李鵬的告別式上，高層出席狀況曾受到不少矚目。當時官媒新華社、央視新聞報導，習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正等7名政治局常委及中國國家副主席王岐山，都前往會場鞠躬致意，並慰問李鵬家屬。

江澤民也在隨從攙扶下出席致意，不過另一前總書記胡錦濤則是「在外地送花圈，對李鵬同志逝世表示哀悼」。

法廣網當時指出，李鵬的同僚與前政治局常委級別的退休高層，包含朱鎔基、溫家寶、李瑞環、李嵐清、曾慶紅、吳邦國、曾慶林、賈慶林等人都沒有出席。而劉雲山、張高麗也沒有送花圈。

11月2日上午，新華社已經發布兩張照片，顯示天安門廣場已降半旗悼念李克強。

李克強告別式2日在北京八寶山公墓舉行，目前官媒暫無消息，中共黨政高層出席狀況與送...
李克強告別式2日在北京八寶山公墓舉行，目前官媒暫無消息，中共黨政高層出席狀況與送花圈狀況尚不清晰。（取材自X平台@蔡慎坤）

李克強 江澤民 中共

上一則

美晶片限制嚴苛 長江存儲燒掉70億美元 傳被迫大幅籌資

下一則

上學就像進監獄 「課間圈養」誰偷走那10分鐘？

延伸閱讀

李克強今火化 天安門降半旗 所有活動禁穿戴紅色

李克強今火化 天安門降半旗 所有活動禁穿戴紅色
李克強今火化 高度戒備…抽走悼念卡「防刺激集體情緒」

李克強今火化 高度戒備…抽走悼念卡「防刺激集體情緒」
一洲焦點／李克強治喪怕鬧事、以軍攻加薩 拜登謹慎應對

一洲焦點／李克強治喪怕鬧事、以軍攻加薩 拜登謹慎應對
李克強靈堂曝光 眾多網友憤怒：村支書都比這闊氣

李克強靈堂曝光 眾多網友憤怒：村支書都比這闊氣

熱門新聞

受害人李娟千萬存款存銀行，四個月後僅剩6毛2，把銀行告上法庭。（視頻截圖）

廣州女1000萬存銀行 4個月後剩6毛2

2023-10-29 08:30
中國國務院前總理李克強，10月26日因突發心臟病，經全力搶救無效，於10月27日0時10分在上海逝世，享壽68歲。圖為李克強3月5日在中國人大會議作政府工作報告。（新華社）

李克強心臟病發逝世 享壽68歲

2023-10-26 20:15
中國前國務院總理李克強過世。(新華社)

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

2023-10-27 02:30
中國前國務總理李克強，因突發心臟病於27日凌晨在上海逝世，享壽68歲。（美聯社）

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

2023-10-27 03:37
華為新5G手機突破美國技術封鎖，令世界大感震驚。（歐新社）

美封鎖太遲？華為晶片傳「砸大錢」改造ASML設備所製造

2023-10-27 02:26
「曾是習李體制下的二把手，團派被滅的清零結局...」中國前國務院總理——李克強——從去年隨著中共團派勢力的消亡，李克強在今年3月卸任後也跟著淡出政治舞台。2023年10月27日，中國官媒央視突發新聞快訊：李克強心臟病發，在27日凌晨0時10分逝世，死時68歲。（美聯社）

最遺憾的團派二把手？李克強猝逝 與習近平逆風的政治結局

2023-10-27 08:58

超人氣

更多 >
金芳失蹤案新進展 遺骸發現通知家人

金芳失蹤案新進展 遺骸發現通知家人
康乃爾大學21歲華裔生揚言傷害猶太人 被依刑事罪起訴

康乃爾大學21歲華裔生揚言傷害猶太人 被依刑事罪起訴
西雅圖26歲華女酒駕致男伴死亡 逃回中國怎麼抓？

西雅圖26歲華女酒駕致男伴死亡 逃回中國怎麼抓？
班機座位髒得不敢坐 該如何處理？

班機座位髒得不敢坐 該如何處理？
噪音爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居 拒捕襲警被擊斃

噪音爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居 拒捕襲警被擊斃