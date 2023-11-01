李克強治喪規格與李鵬一致 家中靈堂照疑流出　

海外流出李克強靈堂照片（視頻截圖）

中國國務院 前總理李克強 10月27日因心臟病發猝逝，央視報導，北京 官方確定李克強遺體將於11月2日在北京火化；當天北京天安門、新華門、人民大會堂、中國外交部，港澳，各口岸、駐外使領館等將下半旗致哀。香港媒體報導則指出，向來低調的李克強遺孀程虹及女兒預料出現在告別式。

官方暫未披露更多李克強後事安排，對於會否放開民眾弔唁李克強，會否邀請外國代表出席相關活動等，外交部發言人毛寧此前表示，「我們會適時公布」。根據過往報導，2015年元老萬里遺體告別式時，社會各界群眾在八寶山排長龍送別。

央視新聞報導，「中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，黨和國家的卓越領導人」，中共第十七屆、十八屆、十九屆中央政治局常委，國務院原總理李克強同志的遺體，將於11月2日在北京火化。

香港媒體指出，官媒披露李克強遺體在北京火化，暫未指明是否在「北京八寶山革命公墓」；此前，也有亡故高官在北京的昌平殯儀館火化，不過，迄今為止，中央依照前國家級正職領導人喪事規格辦理李克強後事。

報導指出，李克強的喪事規格低於「黨中央核心」江澤民，但與喬石、萬里、李鵬一致，高於同樣是「正國級」的前政治局常委、中紀委書記尉健行。四年前，李鵬遺體在北京八寶山革命公墓禮堂舉行送別儀式，七常委和江澤民、王岐山送別，骨灰之後安葬在八寶山革命公墓。

海外敏感媒體傳出李克強遺孀程虹身穿黑衣、胸戴白花的照片，疑似李克強家中靈堂照片同時被曝光。網路有分析認為，「應該是中堂家裡的靈堂，看看圖二白色心形花圈的輓聯就知道了，『程虹率全家』，所以用的『克強』也就很正常。」李克強與夫人程虹育有一女，程虹及女兒明日料將在遺體告別式接受慰問。

李克強猝逝，仍是各界熱議焦點，網路傳出有具名黨員公布的陳情書，指李克強的死因不查清楚即倉促火化，恐影響中國共產黨以及國家的形象；網路同時流傳一份1991年官方發布的「中共中央關於黨和國家高級幹部逝世後喪事改革的通知」。

通知提到：一、黨和國家高級幹部逝世後，喪事應本著從簡的原則，由組織辦理，家屬、親友要積極配合；二、黨和國家高級幹部逝世後，不舉行遺體告別儀式，不開追悼會。通知稱，「中央要求黨和國家高級幹部在堅持喪事改革上，作全黨和全社會的表率。」媒體分析似乎是爲暫緩火化聲浪降溫。