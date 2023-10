如何避免台海戰爭 前美國防官員施燦德：最好辦法是中國不侵台

中國國防部發言人吳謙(左)在美國國防部前副助理部長施燦德(右)參加「東北亞安全趨勢與塑造」分組會議前,兩人進行交流。(記者陳政錄/攝影)

美國防部 前副助理部長施燦德以專家學者身分,再次出席於北京 舉行的香山論壇,他30日就如何避免「台海戰爭」表示,最好的辦法就是中國不要入侵台灣,第二步是美國和中國必須對話,否則緊張局勢就會加劇。施燦德還認為,美國會維持「一個中國政策」和台灣關係法 ,這在很長的一段時間都是有效的工具。

第十屆北京香山論壇在北京舉行,美方除了國防部副部長辦公室中國事務高級主任卡萊斯外,曾出席第九屆論壇的施燦德也以專家學者身分與會,他在參加「東北亞安全趨勢與塑造」分組會議期間,就台灣議題接受本報記者採訪。

就如何避免「台海戰爭」,以及中國抨擊美國加強對台軍事合作,施燦德直言「The number one way is no invade taiwan, that's a good way to avoid war.」(最好的辦法就是(中國)不要入侵台灣,這是避免戰爭的好方法。)

他接著說,美中存在很多矛盾,但他認為美國能夠維持「一個中國政策」和台灣關係法的要求,事實證明,這在很長一段時間都是一個有效的工作。他說,第二步是美國和中國必須對話,每次不對話,緊張局勢就會加劇。

施燦德還說,「所以我不知道你將如何解決這個長期問題,但我確實知道短期內避免危機的方法,是你們(兩岸)互相交談並且不要中斷政府的接觸。」

對於美國是否繼續支持台灣,施燦德認為,美國會遵守台灣關係法及其中包含的所有義務。

至於2024台灣總統大選將至,有沒有可能加劇台海緊張,施燦德坦言,「這裡一屋子都是解放軍,你應該問他們這個問題」,並指選舉對美國而言是正常程序,從來都不是真正的問題,但對中國或是解放軍來說,「這都是一個緊張的問題,我很難理解」。

施燦德還分享,本次他作為普通公民,非官方代表前來,壓力小很多,也很高興能見到老朋友,聽到不同的聲音,進行交流。

對於中美關係,他說,兩國之間總是會存在問題,但問題是現在沒有以常規有效的方式進行交談,因此,他樂見此次論壇中國邀請美國代表團,這是積極的一步,但仍有很長的距離要走。