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中國中東問題特使翟雋重申：以巴局勢當務之急是停火止戰

記者賴錦宏／即時報導
中國中東問題特使翟雋10月29日在約旦首都安曼，會見聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）專員拉扎里尼（Philippe Lazzarini），就以巴局勢交換意見。（取材自《看看新聞網》）
中國中東問題特使翟雋10月29日在約旦首都安曼，會見聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）專員拉扎里尼（Philippe Lazzarini），就以巴局勢交換意見。（取材自《看看新聞網》）

中國中東問題特使翟雋10月29日在約旦首都安曼會見聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）專員拉扎里尼（Philippe Lazzarini），就以巴局勢交換意見。他表示，應推動衝突當事方儘快實現停火。

據《看看新聞網》報導，拉扎里尼表示，當前加薩局勢不斷惡化，人道主義危機嚴重，並向周邊國家外溢。國際社會應共同努力，推動衝突當事方儘快實現停火，使更多人道援助物資儘快進入加薩，緩解巴勒斯坦人民的苦難。

拉扎里尼表示，聯合國近東救濟工程處視中方為重要夥伴，感謝中方長期以來對工程處的政治支援和財政援助，工程處願與中方加強配合，儘快緩解加薩人道局勢。

翟雋回應指出，以巴緊張局勢持續升級，造成大量平民傷亡，引發嚴重人道主義危機，中方對此深感擔憂。中方對以巴衝突中的遇難者和工程處等聯合國機構的罹難者表示深切哀悼。

翟雋強調，當務之急是立即停火止戰，盡最大努力保護平民，避免造成更嚴重人道主義災難。中方一貫支援工程處開展工作，願繼續向工程處提供力所能及的捐助，並推動國際社會通過工程處增加對巴勒斯坦的援助，進一步改善巴勒斯坦人道主義狀況。

巴勒斯坦 加薩 聯合國

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