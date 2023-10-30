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崔天凱：中美若躺平 很可能發生「最不希望的事情」

中國新聞組／北京30日電
第十屆北京香山論壇29日至31日舉行，前中國駐美大使崔天凱（右）在高端論壇上講述中美關係。(中央社)
第十屆北京香山論壇29日至31日舉行，前中國駐美大使崔天凱（右）在高端論壇上講述中美關係。(中央社)

中國前駐美大使崔天凱29日在第十屆北京香山論壇的高端對話上表示，中美如果發生衝突對抗，對世界肯定是災難性的；但「如果我們 『躺平』什麽也不做，最不希望的事情很可能會發生。」

環球網報導，崔天凱在談及大國關係時表示，中美兩個大國若發生衝突對抗，對中美兩國及世界肯定是災難性的，「兩國大多數人都理性地意識到這一點，但這並不等於說我們在什麽也不做的狀態下，可以自動避免衝突對抗，還需要雙方共同的努力，如果我們 『躺平』什麽也不做，最不希望的事情很可能會發生。」

對於中美關係「周期性」的特點，崔天凱表示，中美關係從來不是一個簡單的關係，是多面性的；美國對華政策從來都有和中國協調合作的一面、也有遏制中國發展，甚至要「改變中國」的一面。所以中美關係也有兩種表現形式，有時合作協調表現多一點，有時候交鋒鬥爭表現多一點，但這不等於說某一面表現多的時候，另一面就不存在了，另一面始終存在，在一定條件下其會成為主要的表現方面。

崔天凱說，「因此很難界定下一個周期就是合作，關鍵是雙方要認識到作為兩個大國應該找到一條正確的相處之道，只要雙方都能夠承認和接受，中美兩國便可以和而不同，鬥而不破。」

崔天凱表示，30年前，亞太經合組織（APEC）第一次領導人會議在美國西雅圖舉行，當時中美兩國元首實現了會晤，使得之後幾十年間兩國高層溝通有了一個很好開端，「30年之後，亞太經合組織領導人會議又回到了美國西岸，現在中美雙方還有很多準備工作要做，爭取在雙方共同努力下，中美兩國元首有可能實現會晤。」崔天凱說，一旦實現，此次會晤對今後若干年中美關係能否起到戰略引領作用值得關注。

崔天凱 北京 西雅圖

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