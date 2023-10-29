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「傾一城之花，只為送一人」 李克強故居湧入哀悼民眾

「深切緬懷李克強」 北大校報：師生沉浸在深深悲痛中

記者陳政錄／北京即時報導
北京大學校報緬懷李克強。（取材自北京大學校報官方帳號）
北京大學校報緬懷李克強。（取材自北京大學校報官方帳號）

前中國國務院總理李克強27日凌晨在上海逝世，據報遺體已運抵北京，預計一周內在北京八寶山革命公墓火化，並按正國級規格舉行送別儀式。儘管屢傳中國當局管控相關悼念活動的訊息，但北京大學校報官方帳號29日以「深切緬懷李克強校友」為題，刊出有李克強在校學習、工作消息的內容，以寄託哀思，並指北大師生沉浸在深深悲痛之中。

北京大學校報是北京大學的校刊，29日其社交官方帳號發文稱，李克強病逝的消息傳來，北大師生沉浸在深深悲痛之中。

文章指出，李克強是北大傑出校友。他於1978年到1982年在北京大學法律系學習；1982到1983年在北大工作，擔任北京大學團委書記、共青團中央常委；1988到1994年又回母校深造，在經濟學院攻讀研究生學位。

北京大學校報指出，李克強在北大本科學習期間奮發有為，成長為學生骨幹，在北京大學校刊多有報導。其中第一次出現，是在1980年6月14日「一九八〇年我校學生社會科學討論會結束——評選出優秀論文二十篇」一文中，李克強撰寫的「法治機器與社會的系統、資訊與控制」一文被評為優秀論文。

第二次，在北大留校工作後，北大校刊也記錄了李克強作為年輕幹部的成長足跡：1982年3月2日「我校召開第十三屆團代會」一文，記載了他初登「團系統」工作陣地的開篇。

文章指出，「我們現在重新發布這兩期報紙的剪報，以寄託對李克強校友的哀思。」

李克強逝世後，中國官方發布訃告稱李克強爲「中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，黨和國家的卓越領導人」。這一稱號與2019年7月22日去世的另一中國國務院前總理李鵬相同。

港媒報導，李克強遺體已運抵北京，預計一周內在北京八寶山革命公墓火化，並按正國級規格舉行送別儀式。同時，還有網傳訊息顯示，至11月3日，中國禁止舉行公開活動，大學社團活動全部取消，被解讀為是否意在維穩。不過，有不少民眾前往李克強位於安徽合肥市的故居獻花悼念。

刊登有李克強在北大學習、工作消息的校刊。（取材自北京大學校報官方帳號）
刊登有李克強在北大學習、工作消息的校刊。（取材自北京大學校報官方帳號）

李克強 北京 國務院

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