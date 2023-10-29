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「傾一城之花，只為送一人」 李克強故居湧入哀悼民眾

紐時：中國人悼李 折射對習不滿 就像自己「苦苦支撐卻節節敗退」

中國新聞組／北京29日電
中國前總理李克強過世消息震驚國際。（美聯社）
中國前總理李克強過世消息震驚國際。（美聯社）

國務院前總理李克強的驟逝與死因，近日成為外媒討論的熱門話題。紐約時報刊出文章稱，中國人哀悼李克強，是在哀悼一個經濟前景更好、對私營企業更開明的時代，也哀悼一個希望尚存的時代；李克強逝世所引發的悲痛，反映了公眾對領導人習近平治下的中國的不滿與深切無力，也讓他們得以釋放這股壓抑已久的沮喪、憤怒和焦慮。

紐約時報文章指出，中國社群媒體上人們更多讚揚的是李克強的主張和言論，而不是他在習近平領導下做出的政績。李克強的去世激起了他對他所代表的那個時代的懷念：那是一個經濟前景更好、對私營企業更開明的時代。這樣的反應顯得極為刺目，表明了中國國內對習近平領導的不滿。

李克強可能是中華人民共和國歷史上權力最小的總理。他的逝世所引發的悲痛反映了公眾對一個已被拋棄的改革與增長時代的失落情緒，以及生活在毛澤東以來作風最專制的領導人習近平治下的中國，人們所感受到的深切無力。

在多家社群媒體網站上廣泛流傳的一篇文章稱，許多中國人在李克強身上看到了自己——「10年間苦苦支撐卻節節敗退」。對許多中國人來說，李克強的去世讓他們得以釋放壓抑已久的沮喪、憤怒和焦慮，這樣的情緒源於他們認為習近平對經濟處理不當。

李克強一向大力倡導創業和創新，許多企業主和投資人曬出了李克強在參觀他們企業時留下的合影。他們懷念政府鼓勵新產品和新商業模式的情景，稱那是創業的黃金時代。「他就這樣突然離開了我們，」一位丁姓互聯網商人寫道。「順道帶走的還有那黃金十年。」

文中指出，公眾在周五的反應是自去年11月的「白紙運動」以來最為激烈的情緒宣洩，當時許多城市裡數以千計的中國人走上街頭，抗議政府嚴厲的「清零」政策，還有更多的人加入了網路抗議。與公眾的悲痛相反，中國官方媒體起初淡化了李克強的死訊。這樣的低調處理引發了網民熱議，因為它反應了他們眼中習近平對李克強一貫的羞辱和蔑視，哪怕在他去世後也是如此。

美國之音引述哥倫比亞大學政治學教授黎安友認為，人們對李克強可能被害死的猜測，實際上顯示了中國人對習近平政權不滿的程度。 「人們似乎厭倦了習近平式的統治，許多人都在總結他的政策錯誤，包括新冠清零，然後突然放棄清零，以及不必要地挑起與美國的爭端。」

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