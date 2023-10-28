我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中直航再增班 上海→洛杉磯11月機票價格降至7000元人民幣

遺書字條、頭部中彈…緬因槍手陳屍林中細節曝光 疑開槍自殺

保障住房 國務院傳推「新房改」 加大建設和供給

中國新聞組／北京28日電
中國國務院14號文下發，提出保障房建設政策，被稱為新房改政策。(新華社)
中國國務院14號文下發，提出保障房建設政策，被稱為新房改政策。(新華社)

據經濟觀察網報導，中國將推動新一輪「房改」，明確兩大目標，一是加大保障性住房建設和供給，「讓工薪收入群體逐步實現居者有其屋，消除買不起商品住房的焦慮」；二是推動建立房地產業轉型發展新模式，讓商品住宅回歸商品屬性，促進穩地價、穩房價、穩預期。將從300萬以上城區人口城市率先探索。不過網友大都看衰，質疑實際操作困難。

該報導以「中國將推動新一輪『房改』」為標題指出，國務院常務會議在8月25日審議通過的「關於規畫建設保障性住房的指導意見」文件（國發14號文，以下簡稱「14號文」），近期已傳達至各城市人民政府、各部會直屬機構。文件由國務院於9月1日正式印發，要求住建部會同發改委等多部門配合協調。

「14號文」明確了兩大目標，一是加大保障性住房建設和供給，「讓工薪收入群體逐步實現居者有其屋，消除買不起商品住房的焦慮，放開手腳為美好生活奮鬥」；二是推動建立房地產業轉型發展新模式，讓商品住宅回歸商品屬性，滿足改善性住房需求，促進穩地價、穩房價、穩預期，推動房地產業轉型和高品質發展。

由於該文件明確提出「用改革創新的辦法，在大城市規畫建設保障性住房」、「推動建立房地產業轉型發展新模式」，其中保障性住房地位提升空前，與市場的定位關係明確，被多地官員稱為「新房改方案」。保障性住宅建設和籌集等，具體執行辦法由各地城市政府制定。保障對象重點在於住房有困難且收入不高的工薪收入群體，以及城市需要的引進人才等群體。

但14號文規定，保障對象需以家庭為單位，只能購買一套保障房，且保障房將採取市場化方式運作，按保本微利原則，公平公正配售，並必須實施嚴格的封閉管理。

文件提出「支持城區常住人口300萬以上的大城市率先探索實踐」，要求各地做好專案風險評估，「凡是因之新增地方政府隱性債務的，一律不得實施」。依國務院「2020中國人口普查分縣資料」，城區人口超過300萬的城市共35個，有上海、北京、深圳、重慶、廣州、成都、天津、武漢、東莞等。

對這一輪「房改」，有網友叫好，也有不少人看衰，「好事，希望大家都能老有所居，居有定所」、「就是一種社會財富分配手段，富的買商品房，政府賣地納稅的錢，用來建設保障房」、「工薪階層：賣不掉的終於輪到我接盤了是嗎」、「終於蠕動到新加坡模式了是吧」、「以前的保障房也不都被一些人用各種手段拿去了嗎」、「有錢人也不是傻子，指望商品房市場大規模輸血的難度太大」、「實際操作很難」。

房地產 國務院 房價

上一則

疫情3年白了頭 挺清零惹議 中疾控專家吳尊友60歲胰臟癌逝

下一則

誰來接班？ 李克強猝逝折射習近平難題

延伸閱讀

與王毅談了10小時 美：盼拓展高層外交 推動拜習會

與王毅談了10小時 美：盼拓展高層外交 推動拜習會
李尚福被拔、李克強去世 中國政壇震盪曝「習家軍」面臨內鬥

李尚福被拔、李克強去世 中國政壇震盪曝「習家軍」面臨內鬥
拜登見王毅 重申負責任管理美中競爭

拜登見王毅 重申負責任管理美中競爭
中國前總理李克強心臟病驟逝 享年68歲

中國前總理李克強心臟病驟逝 享年68歲

熱門新聞

中國國務院前總理李克強，10月26日因突發心臟病，經全力搶救無效，於10月27日0時10分在上海逝世，享壽68歲。圖為李克強3月5日在中國人大會議作政府工作報告。（新華社）

李克強心臟病發逝世 享壽68歲

2023-10-26 20:15
中國前國務院總理李克強過世。(新華社)

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

2023-10-27 02:30
中國前國務總理李克強，因突發心臟病於27日凌晨在上海逝世，享壽68歲。（美聯社）

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

2023-10-27 03:37
曾任內蒙古滿洲里市委副書記、市長的許愛蓮，因犯賄賂罪、利用影響力受賄罪，被判處有期徒刑11年。（取材自上游新聞）

她靠睡40官升職 鞍山「最美翹臀局長」曾花500萬整形

2023-10-21 06:30
中國有3名年輕人到自助火鍋店，狂喝60多罐飲料。圖／擷自《西部決策》

3年輕人狂喝火鍋店60多罐飲料 老闆1句話獲網讚：大氣

2023-10-22 12:51
「曾是習李體制下的二把手，團派被滅的清零結局...」中國前國務院總理——李克強——從去年隨著中共團派勢力的消亡，李克強在今年3月卸任後也跟著淡出政治舞台。2023年10月27日，中國官媒央視突發新聞快訊：李克強心臟病發，在27日凌晨0時10分逝世，死時68歲。（美聯社）

最遺憾的團派二把手？李克強猝逝 與習近平逆風的政治結局

2023-10-27 08:58

超人氣

更多 >
即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多

即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多
港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時
三樣意想不到的東西 可通過安檢帶上機

三樣意想不到的東西 可通過安檢帶上機
最遺憾的團派二把手？李克強猝逝 與習近平逆風的政治結局

最遺憾的團派二把手？李克強猝逝 與習近平逆風的政治結局
緬因州槍手逃亡逾48小時 CNN：槍手死在樹林中

緬因州槍手逃亡逾48小時 CNN：槍手死在樹林中