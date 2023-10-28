保障住房 國務院傳推「新房改」 加大建設和供給

中國國務院14號文下發，提出保障房建設政策，被稱為新房改政策。(新華社)

據經濟觀察網報導，中國將推動新一輪「房改」，明確兩大目標，一是加大保障性住房建設和供給，「讓工薪收入群體逐步實現居者有其屋，消除買不起商品住房的焦慮」；二是推動建立房地產 業轉型發展新模式，讓商品住宅回歸商品屬性，促進穩地價、穩房價 、穩預期。將從300萬以上城區人口城市率先探索。不過網友大都看衰，質疑實際操作困難。

該報導以「中國將推動新一輪『房改』」為標題指出，國務院 常務會議在8月25日審議通過的「關於規畫建設保障性住房的指導意見」文件（國發14號文，以下簡稱「14號文」），近期已傳達至各城市人民政府、各部會直屬機構。文件由國務院於9月1日正式印發，要求住建部會同發改委等多部門配合協調。

「14號文」明確了兩大目標，一是加大保障性住房建設和供給，「讓工薪收入群體逐步實現居者有其屋，消除買不起商品住房的焦慮，放開手腳為美好生活奮鬥」；二是推動建立房地產業轉型發展新模式，讓商品住宅回歸商品屬性，滿足改善性住房需求，促進穩地價、穩房價、穩預期，推動房地產業轉型和高品質發展。

由於該文件明確提出「用改革創新的辦法，在大城市規畫建設保障性住房」、「推動建立房地產業轉型發展新模式」，其中保障性住房地位提升空前，與市場的定位關係明確，被多地官員稱為「新房改方案」。保障性住宅建設和籌集等，具體執行辦法由各地城市政府制定。保障對象重點在於住房有困難且收入不高的工薪收入群體，以及城市需要的引進人才等群體。

但14號文規定，保障對象需以家庭為單位，只能購買一套保障房，且保障房將採取市場化方式運作，按保本微利原則，公平公正配售，並必須實施嚴格的封閉管理。

文件提出「支持城區常住人口300萬以上的大城市率先探索實踐」，要求各地做好專案風險評估，「凡是因之新增地方政府隱性債務的，一律不得實施」。依國務院「2020中國人口普查分縣資料」，城區人口超過300萬的城市共35個，有上海、北京、深圳、重慶、廣州、成都、天津、武漢、東莞等。

對這一輪「房改」，有網友叫好，也有不少人看衰，「好事，希望大家都能老有所居，居有定所」、「就是一種社會財富分配手段，富的買商品房，政府賣地納稅的錢，用來建設保障房」、「工薪階層：賣不掉的終於輪到我接盤了是嗎」、「終於蠕動到新加坡模式了是吧」、「以前的保障房也不都被一些人用各種手段拿去了嗎」、「有錢人也不是傻子，指望商品房市場大規模輸血的難度太大」、「實際操作很難」。