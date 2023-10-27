「6億人收入1000元」李克強曾揭脫貧謊言 與習內鬥頻傳

中國國務院總理李克強（右）完成任內最後一次政府工作報告，會議結束後，習近平和他握手。(Getty Images)

央視網報導中國國務院前總理李克強 27日在上海去世，終年68歲；李克強2013年接任中國總理時即受到外媒關注，指李克強是第一個能講英文的中國總理，各界更關注「習李時代」來臨；但李克強任內頻傳與中國國家主席習近平 「不合」，「內鬥不斷」，在2017年劉鶴接副總理後，李克強權力遭架空，至2023年卸任，10年總理之路其實未曾出現「習李時代」。

李克強被視為團派人物，前中共 總書記胡錦濤交好，在總理任內一直有和習近平不同調的跡象；李克強曾在2020年5月的兩會上，稱中國有「6億中低收入及以下人群，他們平均每個月的收入也就1000元左右」，變相揭出習近平聲稱全面脫貧的謊言。

2020年中國洪災時，李克強赴重慶、貴州等地視察，不少網友還發現，李克強的鞋子比旁邊的人髒很多；在重慶時他也自掏腰包買了麻花，幫助受災商家。

去年中國各地實施嚴格的「動態清零」，但許多人發現，李克強前往各地視察時往往刻意不戴口罩。或許也因此，李克強的視察行程經常上不了官方媒體報導。

李克強擁有法律系學位和經濟學博士，2013年上任時，北京獨立政治評論員陳子明說曾說：「我相信在這一屆領導人當中，他（李克強）的改革意圖是相當強烈的。」外媒也關注到他作為北大學生，也曾深度捲入「六四」事件，跟流亡海外的民運領袖曾經是朋友。路透報導說，李克強比任何其他中共領導人都更深的捲入鄧小平改革年代下的知識分子的政治抗爭。

2023年3月5日中國全國人大會議召開，將卸任總理的李克強發表最後一場政府工作報告，結束後習近平握完手即轉身走人，被媒體指「正眼也不瞧李克強」，李克強也在場外疑似暗批「人在幹，天在看，蒼天有眼」，被網友熱議。

李克強3月退休後，將近半年都沒有公開露面的消息，8月現身到訪敦煌莫高窟參觀，從曝光視頻看來氣色相當不錯。