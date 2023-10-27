神17天宮會師 中國載人航天20年30戰30捷 成功率100％

26日在北京航天飛行控制中心拍攝的神舟17號載人飛船和空間站天和核心艙前向端口對接過程的畫面。(新華社)

中國神舟17號載人太空船26日由長征二號F遙17運載火箭搭載，於酒泉衛星發射中心成功升空，太空船飛行6.5小時後，26日傍晚與中國太空站的天和核心艙 成功對接，晚上中國空間站第三次「太空會師」。本次發射是中國載人太空工程第30次發射，20年20人進入太空，30戰30捷一氣呵成，中國載人航天工程，再立新功。

央視新聞報導，26日11時14分，搭載湯洪波、唐勝杰、江新林3名太空人 的神舟17號太空船點火發射，約十分鐘後，太空船與火箭成功分離，進入預定軌道。此次任務是中國載人航太 工程進入太空站應用與發展階段的第二次載人飛行任務。

太空船入軌後，於下午5時46分與「天宮」太空站組合體自主快速交會對接，接下來神舟17號太空人乘組將與神舟16號太空人乘組進行在軌輪換。

神舟17號載人飛行任務航天員乘組26日舉行出征儀式，三名太空人湯洪波（右起）、唐勝杰、江新林平均年齡不到40歲。（新華社）

新華社報導，26日下午7時34分，神16航天員乘組順利打開「家門」，歡迎遠道而來的神17航天員乘組入駐「天宮」，這是中國空間站第三次「太空會師」。兩個航天員乘組拍下「全家福」，共同向全中國人民報平安。

大公報報導，後續，兩個航天員乘組將在空間站進行在軌輪換。六名航天員將共同在空間站工作生活約四天時間，完成各項既定工作。在空間站工作生活期間，神舟17號航天員乘組將進行多次出艙活動，開展涉及微重力基礎物理、空間材料科學、空間生命科學、航天醫學、航天技術等領域的大量空間科學實（試）驗，完成艙內外設備安裝、調試、維護維修等各項任務。

中國航天科技集團指出，神舟17號計畫於明年4月左右返回東風著陸場。此次任務是中國載人航太工程立項實施以來第30次飛行任務，實現了30戰30捷，也是第12次載人飛行任務。中國實現首次載人太空飛行20年來，「神箭」、「神舟」在酒泉衛星發射中心成功將20位太空人、32人次送入太空，成功率100%。