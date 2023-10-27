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神17天宮會師 中國載人航天20年30戰30捷 成功率100％

中國新聞組／北京27日電
26日在北京航天飛行控制中心拍攝的神舟17號載人飛船和空間站天和核心艙前向端口對接過程的畫面。(新華社)
26日在北京航天飛行控制中心拍攝的神舟17號載人飛船和空間站天和核心艙前向端口對接過程的畫面。(新華社)

中國神舟17號載人太空船26日由長征二號F遙17運載火箭搭載，於酒泉衛星發射中心成功升空，太空船飛行6.5小時後，26日傍晚與中國太空站的天和核心艙成功對接，晚上中國空間站第三次「太空會師」。本次發射是中國載人太空工程第30次發射，20年20人進入太空，30戰30捷一氣呵成，中國載人航天工程，再立新功。

央視新聞報導，26日11時14分，搭載湯洪波、唐勝杰、江新林3名太空人的神舟17號太空船點火發射，約十分鐘後，太空船與火箭成功分離，進入預定軌道。此次任務是中國載人航太工程進入太空站應用與發展階段的第二次載人飛行任務。

太空船入軌後，於下午5時46分與「天宮」太空站組合體自主快速交會對接，接下來神舟17號太空人乘組將與神舟16號太空人乘組進行在軌輪換。

神舟17號載人飛行任務航天員乘組26日舉行出征儀式，三名太空人湯洪波（右起）、唐...
神舟17號載人飛行任務航天員乘組26日舉行出征儀式，三名太空人湯洪波（右起）、唐勝杰、江新林平均年齡不到40歲。（新華社）

新華社報導，26日下午7時34分，神16航天員乘組順利打開「家門」，歡迎遠道而來的神17航天員乘組入駐「天宮」，這是中國空間站第三次「太空會師」。兩個航天員乘組拍下「全家福」，共同向全中國人民報平安。

大公報報導，後續，兩個航天員乘組將在空間站進行在軌輪換。六名航天員將共同在空間站工作生活約四天時間，完成各項既定工作。在空間站工作生活期間，神舟17號航天員乘組將進行多次出艙活動，開展涉及微重力基礎物理、空間材料科學、空間生命科學、航天醫學、航天技術等領域的大量空間科學實（試）驗，完成艙內外設備安裝、調試、維護維修等各項任務。

中國航天科技集團指出，神舟17號計畫於明年4月左右返回東風著陸場。此次任務是中國載人航太工程立項實施以來第30次飛行任務，實現了30戰30捷，也是第12次載人飛行任務。中國實現首次載人太空飛行20年來，「神箭」、「神舟」在酒泉衛星發射中心成功將20位太空人、32人次送入太空，成功率100%。

中國載人航天工程新聞發言人林西強25日表示，未來將發射巡天太空望遠鏡和太空站擴展艙段。尤其是後續將適時發射擴展艙段，將太空站基本構型由「T」字型升級為「10」字型，計畫中的擴展艙段將上行多個領域的太空科學實驗機櫃和艙外實驗裝置，也將升級太空人在軌防護鍛鍊、飲食、衛生等設施設備。

26日11時14分，搭載神舟17號載人飛船的長征2號F遙17運載火箭在酒泉衛星發...
26日11時14分，搭載神舟17號載人飛船的長征2號F遙17運載火箭在酒泉衛星發射中心發射成功。(中新社)

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