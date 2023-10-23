日本換掉強硬派駐中大使 意在重新布局

日本 共同社22日引述知情人士的消息報導，日本政府將起用現任日本駐印尼 大使金杉憲治出任新一任駐中大使。日本經濟新聞評論稱，日本政府本次更換駐中大使，意在穩定和改善日中關係，23日正值日中和平友好條約生效45周年，透露新任駐中大使人選預示日本對中外交開始新布局。

環球時報引述共同社報導稱，金杉憲治專業方向是對美外交，其資訊收集能力得到公認，並以高超的資訊分析能力和在美國等國豐富的人脈關係而為人所知。

日本政府起用金杉憲治擔任下一任駐中大使，意在以更換對中「強硬派」的現任大使垂秀夫為契機，謀求打破兩國關係停滯現狀。

中國社科院日本研究所研究員呂耀東表示，金杉憲治雖然不是「中國通」，但他對亞洲事務有足夠的了解，在這一點上同垂秀夫區別並不是太大，只是外交經歷不同。而且相較於垂秀夫，金杉憲治又具備對美工作閱歷和人脈，因此更善於從日美同盟的出發點，處理對中、對東亞事務。

呂耀東說，日本政府如果最終任命金杉憲治為駐中大使，那麼應該是基於以上考量，即落實日本外交基本方針中的對中政策，進一步強化日美同盟在東亞的「威懾力」，維護日美既得利益。