我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人DIY消滅家中白蟻省大錢 2星期無影無蹤

章子怡、汪峰被爆已離婚 兒女1人養1個

日本換掉強硬派駐中大使 意在重新布局

中國新聞組／北京23日電

日本共同社22日引述知情人士的消息報導，日本政府將起用現任日本駐印尼大使金杉憲治出任新一任駐中大使。日本經濟新聞評論稱，日本政府本次更換駐中大使，意在穩定和改善日中關係，23日正值日中和平友好條約生效45周年，透露新任駐中大使人選預示日本對中外交開始新布局。

環球時報引述共同社報導稱，金杉憲治專業方向是對美外交，其資訊收集能力得到公認，並以高超的資訊分析能力和在美國等國豐富的人脈關係而為人所知。

日本政府起用金杉憲治擔任下一任駐中大使，意在以更換對中「強硬派」的現任大使垂秀夫為契機，謀求打破兩國關係停滯現狀。

中國社科院日本研究所研究員呂耀東表示，金杉憲治雖然不是「中國通」，但他對亞洲事務有足夠的了解，在這一點上同垂秀夫區別並不是太大，只是外交經歷不同。而且相較於垂秀夫，金杉憲治又具備對美工作閱歷和人脈，因此更善於從日美同盟的出發點，處理對中、對東亞事務。

呂耀東說，日本政府如果最終任命金杉憲治為駐中大使，那麼應該是基於以上考量，即落實日本外交基本方針中的對中政策，進一步強化日美同盟在東亞的「威懾力」，維護日美既得利益。

日本 印尼

上一則

成績每況愈下 中國足協還負債12億 挨批「錢都花哪去了」

下一則

拚經濟惠民生 特首施政報告亮點 劉兆佳料23條來年重點

延伸閱讀

日銀考慮緊縮貨幣 牽動日圓

日銀考慮緊縮貨幣 牽動日圓
今年已逾百人死傷 日本「熊出沒」情況嚴重 專家建議這方法自保

今年已逾百人死傷 日本「熊出沒」情況嚴重 專家建議這方法自保
台灣紅火蟻偵測犬出差日本 助實驗評估是否引進

台灣紅火蟻偵測犬出差日本 助實驗評估是否引進
傳日銀將考慮微調「殖利率曲線管控政策」 可能牽動日圓匯率走勢

傳日銀將考慮微調「殖利率曲線管控政策」 可能牽動日圓匯率走勢

熱門新聞

乳牛貓一起烤火，但其中一隻好像不太一樣。(圖取自新浪網)

4隻乳牛貓烤火取暖「有臥底」網笑：不仔細看真沒發現

2023-10-16 13:55
(取自微博)

腎挫裂、肋骨骨折…猛犬撕咬2歲童 視頻慘不忍睹

2023-10-16 13:44
曾任內蒙古滿洲里市委副書記、市長的許愛蓮，因犯賄賂罪、利用影響力受賄罪，被判處有期徒刑11年。（取材自上游新聞）

她靠睡40官升職 鞍山「最美翹臀局長」曾花500萬整形

2023-10-21 06:30
加拿大一架巡邏機14日執行聯合國任務期間遭解放軍戰鬥機近距離攔截，加媒環球新聞（Global News）當時就在這架加拿大軍機隨行採訪。（截自YouTube@Global News）

加拿大軍機遭解放軍機近距離攔截 中國：滋事挑釁

2023-10-17 13:02
中共中央紀委痛批中國銀行前董事長劉連舸「道德敗壞」，港媒更直指他娶自己兒子的前女友為第四任妻子。（中新社）

中銀落馬董事長劉連舸 第4任老婆竟是兒子前女友

2023-10-17 01:11
最後衝刺階段，中國跑手尹順金被一輛突然打橫駛出的車輛擋住去路。（視頻截圖）

車輛擋路、拉橫幅阻衝刺… 中國馬拉松亂象多 官方出手

2023-10-20 02:14

超人氣

更多 >
中國6艘戰艦中東集結 罕見同場美航母打擊群 引西方關注

中國6艘戰艦中東集結 罕見同場美航母打擊群 引西方關注
房市已經夠糟 但接下來可能糟

房市已經夠糟 但接下來可能糟
Airbnb房客堵塞馬桶「水淹15個小時」北加衰房東損失30萬元

Airbnb房客堵塞馬桶「水淹15個小時」北加衰房東損失30萬元
維州華婦遇殺豬盤 30萬積蓄飛了

維州華婦遇殺豬盤 30萬積蓄飛了
狗仔爆料：章子怡、汪峰已離婚 兒女1人養1個

狗仔爆料：章子怡、汪峰已離婚 兒女1人養1個