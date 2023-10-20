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美報告稱中已擁有逾500枚核彈頭 中國外交部：罔顧事實

記者陳宥菘／即時報導
美國五角大廈「中國軍力報告」稱中國目前擁有約500枚核彈頭，中國外交部發言人毛寧20日回應稱，該報告罔顧事實，中方堅決反對。圖為中國的核戰略導彈東風41。（取材自百度）
美國五角大廈「中國軍力報告」稱中國目前擁有約500枚核彈頭，中國外交部發言人毛寧20日回應稱，該報告罔顧事實，中方堅決反對。圖為中國的核戰略導彈東風41。（取材自百度）

美國五角大廈近日發布「2023中國軍力報告」稱，中國目前擁有約500枚核彈頭，到了2030年將增加到超過1,000枚。中國外交部發言人毛寧20日回應，這份報告罔顧事實，中方堅決反對。她並稱，中方始終把核武力量維持在國家安全需求的「最低水平」，敦促美方客觀理性看待中國的戰略意圖和國防建設，以實際行動維護中美兩國兩軍關係穩定。

美國之音報導，五角大廈19日發布的年度「中國軍力報告」（China Military Power Report）估計，截至今年5月，中國已擁500多枚可用於作戰的核彈頭，且到了2030年將超過1,000枚，數量有望超過預期。美國官員對此表示，北京似乎加快核武庫的發展，令人憂心。

中國外交部20日召開例行記者會，發言人毛寧表示，首先，美方的這份報告和先前的類似報告一樣，罔顧事實，充滿偏見，散佈「中國威脅論」，目的不過是為自己維持軍事霸權找藉口，中方對此堅決反對。

毛寧稱，中國堅定奉行自衛防禦的核武戰略，我們（中方）始終把核武力量維持在「國家安全需求的最低水平」，無意與任何國家搞核武軍備競賽。她並稱，中國的核子政策在核武國家中是獨一無二的，而且保持著高度的穩定性、延續性和可預測性。任何國家只要不對中國使用或威脅使用核武器，就不會受到中國核武的威脅。

毛寧反擊指，美國是世界上擁有最大最先進核武庫的國家，堅持首先使用核武器，持續投入巨資升級「三位一體」核武力量，推動戰略力量前沿部署，強化對盟友的延伸威懾，「這些政策行動加劇核武軍備競賽與核武衝突風險，只會惡化全球戰略安全環境」。

毛寧表示，敦促美方摒棄冷戰思維和霸權邏輯，客觀理性看待中國的戰略意圖和國防建設，停止年復一年地發表這種不負責任的報告，以實際行動維護中美兩國兩軍關係穩定。

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