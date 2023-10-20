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美版「帶路」要與中較勁 王毅：比一下誰建設更多基建

中國新聞組／北京20日電
中共政治局委員兼外長王毅，對於「全球基礎設施夥伴關係倡議」表示，不妨在國際上比一下。（取材自中國外交部網站）
中共政治局委員兼外長王毅，對於「全球基礎設施夥伴關係倡議」表示，不妨在國際上比一下。（取材自中國外交部網站）

中國舉辦的第三屆「 一帶一路」峰會落幕，中共政治局委員兼外長王毅昨在談到美版的「一帶一路」時表示，不能患上政治狂想症，願從正面角度看待「競爭」的說法，「我們不妨在國際上比一下」，看誰能在發展中國家建設更多的基礎設施。而據外媒報導，不僅美版，歐盟也將在下周舉辦約20國領導人參加的「 歐洲版」峰會，抗衡中國的一帶一路。

據中國外交部官網消息，這次的一帶一路峰會共有23國元首或政府首腦出席，數量上不如2017年第一屆峰會的29位、2019年第二屆的38位。這次峰會「務實合作項目清單」有369項、「多邊合作成果文件清單」則有89項。

王毅在18日的記者會上指出，這次峰會發出最清晰的信號是「要團結不要分裂，要合作不要對抗，要開放不要封閉，要共贏不要零和」。

至於有人認為美國的「全球基礎設施夥伴關係倡議」是針對北京的「一帶一路」，王毅則指出，「我認為這種說法是把經濟問題政治化的又一例證。既是短視、負面的，也不會得到國際認同。不能把什麼事情都政治化，不能患上政治化狂想症」。

他強調，有人說彼此可以競爭，我們願從正面角度看待這一說法。但競爭不應是相互抵銷，而應是相互促進。「我們不妨在國際上比一下，看看誰能為發展中國家建設更多的公路、鐵路、橋樑，誰能為低收入國家的老百姓建設更多的學校、醫院、體育館。我們有這個自信，也有這個底氣」。

智利總統博里奇(左)參觀北京潘家園市場文創商品，受到商家歡迎。(取材自北京日報)
智利總統博里奇(左)參觀北京潘家園市場文創商品，受到商家歡迎。(取材自北京日報)
智利總統博里奇(中)參觀北京潘家園市場。(取材自北京日報)
智利總統博里奇(中)參觀北京潘家園市場。(取材自北京日報)

另據中央社報導，彭博資訊引述消息人士說法報導，歐盟下周將舉辦約20國領導人參加的峰會，以推動其旨在戰略區域與中國競爭的全球基礎設施計畫。一名不具名歐盟高階官員透露，孟加拉、塞內加爾、納米比亞和摩爾多瓦等國的元首或領袖都將出席10月25日至26日在布魯塞爾舉行的歐盟「全球門戶論壇」（Global Gateway Forum）。

「全球門戶論壇」是歐盟3000億歐元計畫的一環，旨在「促進數位、能源和運輸領域內智慧、潔淨且安全的連結」。歐盟及其盟國正與中國等國家競爭，以在新興國家發展基礎建設和連結性計畫。這名不具名歐盟官員指出，會中預計將作出大約20項宣示。

另據美國之音，阿富汗代理商務部長10月19日表示，神學士行政當局希望正式加入中國國家主席習近平提出的龐大的一帶一路基礎設施倡議，並將派遣一個技術團隊前往中國進行談判。

歐盟 一帶一路 王毅

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