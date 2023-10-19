統計局：中國第3季GDP年增4.9% 今年保5有望

國家統計局18日公布，中國第3季GDP年增率4.9%，優於市場預期的4.5%。圖為參展商18日在廣西賀州舉辦的首屆黃金珠寶展上展示黃金飾品。(新華社)

中國國家統計局18日公布今年第3季國內生產毛額（GDP）年增率4.9%，優於市場預期的4.5%，累計今年前3季GDP年增5.2%。中國國家統計局表示，第4季GDP只要年增4.4%以上，就可以保障完成全年GDP成長5%目標。但是，美國主流媒體質疑中國成長前景稱，在中國經濟中具有支柱性作用的房地產 業局勢好轉之前，任何預測可能都缺乏可靠的支撐。

中國今年第1季GDP年增4.5%、第2季GDP年增6.3%。中國「政府工作報告」把今年GDP成長目標訂為5%左右。

中國國家統計局副局長盛來運表示，今年前3季GDP年增5.2%，為完成全年5%左右的預期目標打下一個非常好的基礎，初步計算，如果要完成全年預期目標，第4季只要年增4.4%以上，就可以保障完成全年5%左右的預期目標，從這個角度來講，對完成全年預期目標是非常有信心。

多家外資投行也調高對於中國今年的GDP增長預測，花旗把預測由此前的5%上調至5.3%，野村則把預測由此前的4.8%上調至5.1%。

盛來運指出，從第四季經濟走勢來看，經濟運行將延續恢復向好的態勢。

從前三季情況來看，無論是生產還是需求，無論從實體經濟預期，還是從實體經濟經營狀況來看，都在恢復向好，經濟運行是有慣性的，相信第四季還會繼續保持站穩回升態勢，隨著政策逐步落實到位，積極效應將進一步釋放，去年受疫情 影響，去年第4季GDP年增2.9%，因此今年第四季基數相對較低。

路透分析，由於近期一系列政策措施，世界第二大經濟體已經開始顯現出穩定跡象，但是曠日持久的房地產危機、就業和家庭收入的不確定性以及私營企業信心疲弱給持久復甦帶來了風險。

但據美國之音報導，由於去年中國處於疫情嚴控階段，經濟成長幾乎停滯，為今年提供了很低的成長基數。因此同比數據並不能反映目前經濟的實際狀況。

紐約時報18日發表報告中指出，中國經濟深層問題的核心是房地產市場。房價 的長期下跌剝奪了許多家庭的財富，使他們不太願意花錢。消費者對商品和服務的需求疲軟使得中國經濟持續徘徊在通貨緊縮的邊緣。

更令人擔憂的是，紐時報導說，房價的下跌引發了開發商的破產潮，導致中國最大產業之一的建築業陷入低迷。

CNN也指出，對中國經濟至關重要的產業房地產業仍拖累中國的經濟成長。新的數據顯示，今年前九個月，中國的房地產投資年減了9.1個百分點。

美國有線電視新聞網認為，已經持續兩年的產業債務危機可能會持續下去，這將在今後三至五年中對中國經濟成長前景構成嚴重威脅。