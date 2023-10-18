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不怕輝達晶片被嚴控 騰訊、百度等廠商：囤貨充足

中國新聞組／北京18日電
美國對中國晶片禁令將升級，輝達A800和H800晶片將受到影響。(路透)
美國對中國晶片禁令將升級，輝達A800和H800晶片將受到影響。(路透)

美國對中國高階晶片發展打壓再升級，將禁止輝達等向中國出口先進的AI晶片，根據最新規則，輝達A800和H800在內的晶片將受到影響，一財網報導，中國多家廠商已提前接獲消息，預先進行囤貨，騰訊、百度等廠商則表示目前「囤貨充足」。業內認為，此次禁售意味著美方試圖對中國算力發展作進一步遏制，同時也對模型端發展有所限制，因此國產GPU廠商需要加速發展。

報導指出，美國禁令消息發酵後，中國二級市場反應激烈，不少相關廠商已經提前做好準備應對；「我們10月初就接到這個（禁售）消息，目前已經囤了足夠量，不過未來還是有很大壓力。」國內一家服務器廠商的內部人士表示。

浪潮資訊一家下游客戶的採購負責人表示，浪潮方面已提前向公司通知相關信息，如需訂購相關產品要抓緊時間。不過，浪潮訊息對此表示並不知情。

報導指出，騰訊、百度等大廠由於「囤貨充足」，受「禁令」影響或有限；值得注意的是，從產業人士處獲悉，華為內部此前曾反映，「由於顯卡緊缺，部分友商會來找華為買卡。不過，華為的大部分顯示卡為華為雲自用（間接供給一些終端客戶），另一部分給行業合作夥伴，如華鱘振宇等。」

此外，恆潤股份17日公告，控股子公司上海潤六尺向供應商採購75台H800及22台A800現貨；上海潤六尺表示：「我們兩周前就解決這個問題了。」

晶片通路商也抓緊在昨日晚間推廣手中產品，一名通路商表示，17日晚預定的H800 GPU整機單價已高達245萬元，較一個月前的期貨預訂價195萬元已高出25%。

有分析家表示，這項禁令意味著美方對中國國產算力發展的遏制升級，模型端的發展也會受到波及。不過，這項禁令同時也會激發國產晶片發展動力，另將加速中國大模型萬家齊放的格局出清。

晶片 華為 百度

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