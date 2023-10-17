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就為了感謝「王者榮耀」玩家？庫克突然現身成都

編譯劉忠勇／綜合16日電
庫克16日突然現身蘋果在成都的太古里門市。(取材自庫克個人微博)
庫克16日突然現身蘋果在成都的太古里門市。(取材自庫克個人微博)

蘋果公司（Apple）執行長庫克16日意外在成都門市舉辦的騰訊遊戲比賽場合現身，在蘋果最主要海外市場充滿不確定性之際，特別向App Store上獲利甚豐的遊戲表達支持。

據微博發布的一段簡短影片，庫克突然現身蘋果在成都的太古里門市，向顧客和員工揮手並發表簡短談話。庫克在場感謝競逐騰訊「王者榮耀」大獎的玩家們。

庫克在個人微博以中英文發文說：「精彩刺激的「王者榮耀」誕生於成都，現已在App Store 上風靡全球。感謝天美工作室和所有在Apple 成都太古里參與競技的高玩們。今晚熱度爆棚！」

庫克的現身成都，充分展現中國對蘋果的重要性，中國是蘋果最大的海外市場，又是製造產品的重鎮。美國加緊圍堵中國發展半導體之際，庫克突訪別具意思。

就在幾小時前，最新研究報告顯示，蘋果新款iPhone 15在中國的銷量遠遜於前一代的iPhone 14，反映中國的消費持續疲軟，東山再起的對手華為也來勢洶洶。彭博資訊引述Counterpoint Research的估算報導，蘋果iPhone 15發售後頭17天的銷量，比iPhone 14少了4.5%。

庫克此行行程並不明朗。全球企業高層和多國元首預訂本周將在北京舉行一年一度的一帶一路論壇，這是習近平主打的政策，也視為經濟和外交的重點。

庫克 iPhone App

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