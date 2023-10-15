人行行長潘功勝會葉倫 討論中美金融工作組運作

中國人民銀行行長潘功勝。（路透）

中國人民銀行行長潘功勝13日出席國際貨幣基金（IMF）及世界銀行年會期間，會見美國財長葉倫 ，美方稱雙方討論開發中國家債務等問題，是「實質且富有成果」的會談。潘功勝並在會見IMF總裁喬治艾娃時強調，中國主張IMF占比改革應實現占比增資和占比調整。不過外媒報導，美國在年會審查時因擔心中國影響力擴張而迴避此主張，這是「華盛頓的私心」。

根據中國人民銀行發布的公告，潘功勝在摩洛哥出席國際貨幣基金及世界銀行年會期間，應約會見葉倫。雙方針對兩國和世界經濟金融形勢、開發中國家債務問題等共同關心的經濟金融議題交換了意見，並討論了中美金融工作組的相關事宜。

美國之音引述美國財政部 周五發出的聲明中說，「雙方就宏觀經濟和金融發展問題交換了看法」。葉倫和潘功勝也討論了國際金融結構和債務問題，以及如何讓由美國財政部和中國央行共同主持的雙邊金融工作小組發揮實質性和富有成果的作用。」並稱此次會談「實質且富有成果」。

另潘功勝在年會期間會見IMF總裁喬治艾娃時表示，今年以來，中國經濟持續恢復、整體回升向好。近期，中國經濟運作中的正面因素正在積累，亮點增多，預期好轉。他並首度公開了近日被中國「蓋牌」的失業統計數字稱，中國就業 情勢整體穩定。8月全國城鎮調查失業率為5.2%，較上月下降0.1個百分點，青年就業明顯改善。

房地產市場方面，潘功勝表示，多地房地產市場隨著「認房不認貸」等優化政策的落實出現了回暖。下一步，中國將更重視經濟成長和永續性的平衡，在維持合理成長的基礎上，積極推動高品質、永續的發展。更重視消費、創新、綠色成長和相關的新基礎設施。也將推動外貿穩規模優結構，更大力度吸引及利用外資。

潘功勝並強調，中方一貫認為，IMF占比改革應實現占比增資和占比調整，體現IMF以占比為基礎的機構性質，並更好反映成員國在全球經濟中的相對地位，提高新興市場和發展中國家的話語權和代表性。

不過德國之聲報導，在年會上審查IMF配額（成員國向該機構承諾的資金）時，美國迴避了中國和其他新興國家希望在IMF中增加配額的呼聲，並提出了「等比例」增加該組織配額的建議。這意味著成員國應在投票權份額不改變的情況下，根據其現有配額比例繳納更多的會費。如今中國可能需要等待更長的時間，才能在IMF享有更大發言權。