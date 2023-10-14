四通橋事件周年 彭立發親人仍被監控 橋周圍大量便衣警察攔查

去年20大前夕，彭立發在北京四通橋掛反習近平白布條。（路透資料照片）

今年的10月13日是北京 四通橋「倒習抗議事件」一周年，海內外人士再度關注「孤勇者」彭立發的近況，美國國會議員加拉格爾（Rep. Mike Gallagher）當天特別提名彭立發為諾貝爾 和平獎候選人。有網友稱昨天四通橋周圍有大量便衣警察，自己被警察截查及檢查手機。

自由亞洲電台報導，美國國會眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特設委員會13日在其社媒平台X上貼文說，該委員會主席加拉格爾提名彭立諾貝爾和平獎，並強調「彭立發是在北京四通橋上打橫幅、挑戰中共 獨裁統治的勇者」，並把他的行為與蘋果公司創始人喬布斯及印度精神領袖甘地等做類比。

據報導，2022的10月13日，有人在四通橋上拉出兩條橫幅，寫著「不要核酸要吃飯」，「罷免獨裁國賊習近平」等內容，並在現場通過喇叭廣播以及施放煙火，引發路人關注。

發起抗議的這位「孤勇者」很快就被警察帶走，隨後便銷聲匿跡，相關影片和資訊也在中國的社群平台上被迅速封鎖。不過，網友們很快就發現彭立發的真實身分，以及他事先寫好的《致全國同胞書》和其他政論文章。短短兩個月後，反抗中國當局強制疫情封控的「白紙運動」迅速席捲全國眾多省份，並開創當局首次在民意壓力下改變政策的先例。

報導稱，目前旅居荷蘭的「關注彭立發行動」協調人林生亮表示：「它的歷史意義遠遠超過我們能夠想像的，因為它首先改變了那個疫情的封控；還有，他以一個人站出來，影響了全世界的人……。在中共極權統治下，在重重鐵絲網的牢籠中，他能發出聲音。為什麼中共會恐懼？它擔心有無數個彭立發出現。 」

報導指出，林生亮說，經過一年來他們從各方、包括彭立發的親友等了解到的情況，彭立發還活著，但他的親人都受到嚴密監控。他說：「發現他們所有的親戚，包括他哥等都被軟禁，到現在都在被監控。兩個女兒都是『車接車送』，手機全部給她們配的。老婆也有指定的地方上班、指定的地方工作、指定的地方去接送孩子，都有人『車接車送』。」

林生亮也談到，彭立發的妻子韓洋在網路上的痕跡已被當局全數抹去，其岳父也被軟禁。至於彭立發本人，親友們引述當局告知的情況說，「人活著，但我們見不到。」目前，外界尚無法確定彭立發的關押地點，當局也未公布任何審理該案件的司法程序。