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黃仁勳：輝達以色列員工 被哈瑪斯綁架

以哈之戰 中或迎來戰略機遇期 北京「怎麼抓」成關鍵

香港特派員 李春
以色列和巴基斯坦的軍事衝突不斷升級，圖為以色列的坦克及軍車集結。（Getty Images）
以色列和巴基斯坦的軍事衝突不斷升級，圖為以色列的坦克及軍車集結。（Getty Images）

哈瑪斯突襲以色列，以色列高調宣戰，是為最新國際大事。這件大事在中國引來不同的反應，其中經濟界的反應，除了關注可能衝擊中國經濟，也關注到當局的表態，其中有經濟界人士在討論，這一事件是否預示著中國的「戰略機遇期」又來了。

事發後，中國外交部將事件定名為偏中性的「巴以衝突」，中國國際關係學者稱之為性質激烈的「以哈戰爭」。而在民間，因以色列駐北京大使館要求中方譴責哈瑪斯，爆發了「哈瑪斯突襲以色列，中國線民攻占以色列大使館」的事件，其中說的「中國線民」是一類中國網民的另一稱呼，所謂攻占是其集群衝進以色列使館官方徵博，表達不滿，令其官微等同關閉，進入「一鍵保護」狀態。

中共官方表態有待進一步觀察，民間的舉動也要看其怎麼發展，倒是中國經濟界相當關注事件，有認為事態惡化。將令中國經濟進一步受挫；也有人認為如把握得當，則是「戰略機遇期」又來了。

事件爆發，正值10月9日中國股市長假後重開，中東戰爭氣氛是中國股市開市受挫的背景之一，中國經濟界私下的分析、預測就更加多。思睿集團首席經濟學家洪灝一向敢言，他是中國學者中少有公開發表即時分析者，他認為1973年時發生了類似的情形，當時國際原油價格從每桶3美元上漲到了每桶12美元，黃金從100美元一盎司飆升到了800美元一盎司，開啟了70年代第一輪石油危機和接踵而來的滯漲潮。

這位經濟學家預期，「歷史從來都不會簡單的重複，但是往往會押韻」，中東是全球原油主要產地，原油價格波動會影響大宗商品價格節波動。中國是主要的原油進口國，雖然有脫鉤和外資流走，中國對大宗商品價格仍然敏感。何況已有經濟學家警告，中國經濟可能由通縮走向通膨。

另一位曾是中國國防大學教授，被認為是軍方學者的公方彬，現在解甲為「獨立學者」。他透過社交媒體公開發表分析，認為剛開場的以哈戰爭，是又一次深刻認識和正確處理國際關係的機會。大國小國都要處理國際關係尤其與自己利益攸關的國際關係，由此有了國家態度及其站位抑或站隊。

比如，正在進行中的以哈戰爭，站在哪一方說話或選擇中立（明中暗傾），又將是一次影響深遠的選擇乃至抉擇，尤其對於深度介入的國家而言。

另一位姑隱其名的經濟學者私下交流時說，中國的「戰略機遇期」又來了，現在就看抓不抓，怎麼去抓。所以，以哈戰爭，其實是中國經濟的一個十字街口。

所謂「戰略機遇期」，其實就是說某種特定的國際環境，為國家經濟和社會發展提供特別的條件。核心內容就是鄧小平的「韜光養晦」和「一個中心兩個基本點」。後來在江澤民時代演繹為「悶聲發大財」，到胡溫時代主要表現為「不折騰」。而正式在中共中央文件中出現，則是中共16大將之定為重大戰略判斷，以後中共大小文件都會提「戰略機遇期」。

中共20大出現一個新提法，即「戰略機遇和風險挑戰並存」的時期，這大概是面對現實，自中美貿易戰開始，機遇漸失，其後更有了大脫鉤、新冷戰。但仍有不少學者堅持中國應有新的「戰略機遇期」，人大重陽金融研究院執行院長王文一年前曾發長文，議論「中國發展還有戰略機遇期嗎？」他認為從外部環境和內部環境看，中國都還會有「戰略機遇期」，在關鍵時刻，要抓住機遇，準確識變、科學應變、主動求變。

同類似的觀點，是有經濟學家認為，今次以哈戰爭爆發，類似當年的「911」，是「戰略機遇期」送上門來。

以色列 中共 哈瑪斯

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