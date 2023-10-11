10年1.75兆 京發表白皮書曬「帶路」成果：沒國家因此陷債務危機

國務院新聞辦公室10日在北京發布「一帶一路」白皮書。(新華社)

北京舉行第3屆「一帶一路 」國際合作高峰論壇前夕，國務院 昨發布共建「一帶一路」成果白皮書，稱2013至2022年間，中國對共建國家的直接投資 已超過2400億美元(約1.75兆人民幣)，下一步將繼續建構對外開放新格局。另對於「一帶一路」以貸款方式推動沿線國家基礎設施建設，被批評為「債務陷阱」，白皮書指出，沒有任何一個國家因參與「一帶一路」陷入債務危機。

本報系聯合報報導，第3屆「一帶一路」國際合作高峰論壇預計10月在北京舉行，俄羅斯總統普亭將出席論壇，並與中國國家主席習近平舉行「習普會」，引起關注。但昨天國務院記者會上，官員並未公布論壇時間，僅指出目前已有來自130多個國家、30多個國際組織代表與會。

國務院昨發布「共建一帶一路：建構人類命運共同體的重大實踐」白皮書，官方稱提出10年來的成果，全文約2.8萬字。

國家發改委副主任叢亮表示，成果包括四面向，在「硬聯通」方面，中寮鐵路、雅萬高鐵、匈塞鐵路、比雷埃夫斯港等陸續建成並投運，中歐班列、絲路海運開闢；在「軟聯通」方面，中國與共建國家持續深化規則標準等領域合作；在「心聯通」方面，教育、文化、體育、旅遊、考古等領域合作不斷深化；在貿易投資方面，與共建國家積極發展互利共贏的貿易投資合作關係。

在經貿投資上，商務部副部長郭婷婷指出，2013至2022年，共建「一帶一路」貿易合作量增質升，中國與共建國家的貨物貿易累計規模達到19.1兆美元，實現年均6.4%的增速。期間，中國與共建國家的累計雙向投資逾3800億美元，對共建國家的直接投資逾2400億美元。

另據中新網報導，白皮書指出，共建「一帶一路」遵循國際慣例和債務可持續原則，不斷完善長期、穩定、可持續、風險可控的投融資體系，積極創新投融資模式、拓寬投融資管道，形成了穩定、透明、高品質的資金保障體系，確保商業和財政上的可持續性。沒有任何一個國家因為參與共建「一帶一路」合作而陷入債務危機。

中共黨報人民日報旗下環球時報10日則發表社評稱，這份白皮書是150多個國家共同的成績單，即便是那些戴著最厚的有色眼鏡看待「一帶一路」的人，也不得不正視和承認它的影響力。更稱美國也一度對共建「一帶一路」表現出興趣。