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ECB總裁：IMF已下調美國除外的全球經濟增速預測

不甩美制裁 中俄副外長會晤：進一步發展全面戰略夥伴關係

記者謝守真／綜合報導
中國外交部副部長馬朝旭（右）7日在北京會見俄羅斯副外長魯登科。(取材自中國外交部網站）
中國外交部副部長馬朝旭（右）7日在北京會見俄羅斯副外長魯登科。(取材自中國外交部網站）

美國商務部6日宣布將42家中國企業列入美國政府出口管制清單，並指責這些企業「支持俄羅斯軍事和國防工業基礎」。無懼於美方制裁，中國外交部副部長馬朝旭7日仍在北京與俄羅斯副外長魯登科（Andrei Rudenko）會晤，討論進一步發展中俄新時代全面戰略協作夥伴關係。

據中國外交部消息指出，馬朝旭與魯登科7日於會上不僅討論中俄雙方的中俄新時代全面戰略協作夥伴關係，亦就共同關心的國際和地區問題深入交換意見。

據悉，馬朝旭與魯登科上一次會面，是今年6月25日在北京舉行磋商會議。馬朝旭當時於會上稱，在中國國家主席習近平與俄羅斯總統普亭的引領下，中俄政治互信不斷加深，務實合作持續增強。在複雜嚴峻國際形勢下，要以兩國元首重要共識為引領，及時溝通對表，確保兩國關係行穩致遠，維護好雙方共同利益。

魯登科則表示，當前，俄中關係處於歷史最好時期，兩國高層交往和各領域合作保持積極發展勢頭。俄方願同中方繼續共同努力，推動兩國互利合作取得更多成果。

美國商務部9月底就曾將部分中國實體列入出口管制清單，面對美方新一波制裁，中國商務部7日表達堅決反對，揚言將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

中國商務部7日以新聞發言人名義發布的新聞稿指出，美方在短時間內，再次以所謂涉俄為由，將中國一些企業列入出口管制「實體清單」。美方泛化國家安全，濫用出口管制措施，對中國企業肆意實施單邊制裁和「長臂管轄」，是典型的經濟脅迫和單邊主義霸凌行徑，中方對此堅決反對。

商務部 俄羅斯 北京

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