中美競逐越南 拜登9月才到訪 習近平傳最快10月底訪越

路透引述消息稱，中國國家主席可能於10月底或11月初訪問越南。圖為習近平2015年訪問越南時，在越南國會發表演講。（新華社）

繼拜登 總統9月訪問越南 河內，並提升兩國外交關係之後，路透6日引述消息人士報導稱，越南和中國官員正在為習近平 可能於10月底或11月初訪問河內做準備。報導指出，這次訪問凸顯了東南亞製造業中心日益增長的戰略重要性，中美正在競逐在越南的影響力。

報導引述四名消息人士的說法，稱中越正在擬定一份聯合聲明，預計在訪問期間發布。據指出，雙方正在討論「命運共同體」的說法，這是習近平慣常使用的詞語，但越南官員對於添加這個詞持謹慎態度。另有一位越南知情人士表示，聯合聲明可能會提及這一點。

若使用「命運共同體」，消息人士說明，這可以解釋為兩國關係的提升，但目前尚不清楚這將帶來什麼，以及雙方可能宣布哪些具體協議。消息人士補充，若聯合聲明相關文本取得足夠進展，中國外交部長王毅預計將於10月中旬訪問河內，協助敲定聯合聲明。

由於中越尚未對外官宣，報導表示，這趟訪問仍可能被取消或推遲。越南外交部發言人黎氏秋姮日前被問及可能的訪問時，僅表示「越南的所有重要外交活動都將在適當的時候向你們宣布。」針對聯合聲明與習近平的出訪日程，越南與中國外交部皆未回應置評請求。

雖然出訪與否仍未定，中越官員正積極安排訪問事宜。據稱，中國已派出一個團隊前往河內，為習近平代表團安排住宿，消息人士透露，團隊一直在尋找預訂越南首都飯店800間客房，路透指出，這一數字與國事訪問相符。

習近平曾兩次訪問越南。一次是在2015年，他當時曾在越南國會發表題為「共同譜寫中越友好新篇章」的演講。而若習此行順利於10月底或11月初舉行，將再度碰上越南為期一個月的國會會議。另一次訪問則在2017年，當時習與美國時任總統川普、俄國總統普亭，以及其他領導人一同出席了APEC峰會。

習近平這次的出訪，可以視為中美競逐在越南的影響力。此前9月美國總統拜登訪問河內時，宣布中越升級為「全面戰略夥伴關係」，兩國並就半導體與關鍵礦物簽訂協議。而越南政府數據顯示，今年前九個月中國承諾在越南投資近30億美元，是美國同期的六倍，僅次於新加坡。

報導指出，越南現被認為對中美兩個超級大國越來越重要，因為它擴大了在全球供應鏈中的作用，從中國進口工業零件並組裝，然後將成品出口到美國或歐洲。

不過，中國與越南在南海邊界問題存在分歧。中國日前公布的「2023年版標準地圖」劃入了中越存有主權爭議的黃沙群島和長沙群島。越南外交部發言人黎氏秋姮表示，這侵犯了越南主權，以及1982年聯合國海洋法公約確立下的主權。她強調，「越南再一次大力重申對西沙群島與南沙群島主權問題的一貫立場，以及堅決反對中國基於九段線在南海所做出的一切主張。」

報導提到，兩國還有著數百年的衝突歷史，最近一次是1979年的中越戰爭。

值得注意的是，若習近平順利於10月底或11月初訪問越南，這會是他今年的第三次離境。習今年國際旅行次數大幅減少，相比2022年出訪了5次，今年截至目前只出訪了兩次，一次是3月赴莫斯科會晤俄羅斯總統普亭，另一次是8月出席南非金磚峰會。不過，目前外界也盛傳習近平將出席11月中在美國舊金山舉行的APEC峰會。