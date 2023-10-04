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IMF總裁促組織改革 不甩美暗示要否決 或賦予中國更多投票權

記者謝守真／綜合報導
中國國務院總理李強(右)9月1日在北京會見國際貨幣基金組織總裁喬治艾娃。(中新社)
中國國務院總理李強(右)9月1日在北京會見國際貨幣基金組織總裁喬治艾娃。(中新社)

英國金融時報報導，國際貨幣基金組織（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）表示，IMF應該做出改革，來更好反映過去十年包括中國崛起在內的全球經濟變化。報導還稱，喬治艾娃此番言論亦顯示，她支持最終可能賦予中國更多投票權的改革。此前有美國官員暗示，將否決任何加大中國投票權的措施。

報導指出，喬治艾娃稱，自新冠疫情爆發以來，IMF能夠多次動員並克服觀點分歧，這讓她感到鼓舞，因此對實現包括投票權在內的改革目標「感到樂觀」，並指出成員國間已開始討論調整代表權的問題。據悉，目前，中國在IMF的投票權份額僅為6%，而中國經濟占世界經濟的比重卻為此數字的三倍。顯示中國在IMF投票權份額與其在世界經濟中的分量之間的差距極大。

然而，報導提到，儘管喬治艾娃對改革表示樂觀，但美方並不希望立即調整代表和投票權，甚至曾有美國官員暗示，他們將否決任何擴大中國投票權的任何措施。

中國媒體觀察者網指出，每個IMF成員國都持有所謂的「配額」，而各成員國的份額則由其國內生產總值、開放度、經濟波動性、國際儲備等經濟指標確定，決定該國對IMF的貢獻、投票權重以及獲得緊急融資的機會。目前，IMF最大股東為美國，其持有大約17%的配額，擁有對部分議題的否決權，中國的配額則低於日本。事實上，依照規定，份額審查會議至少每五年要舉行一次，但上一次卻已是在2010年。

另據中國外交部網站此前消息指出，中國國務院總理李強於9月初與喬治艾娃會面時曾說，中方願進一步深化與該基金組織的合作，支持基金組織在全球治理中持續扮演重要角色。

李強期盼，IMF能提升新興市場國家和發展中國家在國際事務上的代表性、發言權和影響力。中方將繼續支持基金組織在債務問題上發揮作用，希望各方相向而行，並以實際行動支持發展中國家。

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