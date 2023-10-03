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房市危機慘烈 世銀料中國明年GDP恐降至4.4% 東亞國家也遭殃

中國新聞組／北京3日電
中國經濟復甦前景未明，成國際關注焦點。(Getty Images)
中國經濟復甦前景未明，成國際關注焦點。(Getty Images)

中國經濟復甦力道全球關注，繼國際貨幣基金組織預估中國經濟回穩、今年GDP可保5後，世界銀行昨發布報告，對中國明年經濟成長的預測，從4.8%下修至4.4%。有分析指出，在中國政府採取一系列溫和振興措施後，出現經濟趨穩的跡象，但房地產行業的衰退、出口下降和年輕人失業率高等因素，則給經濟前景蒙上陰影。

中央社引述日經亞洲、彭博報導，北京當局正設法應對醞釀中的房市危機，這場危機不僅可能危害國內經濟前景，也將拖累區域其他國家。不過，世銀預估，今年中國經濟成長可維持在5.1%。

而對於預估明年4.4%的經濟成長率，意味中國的經濟成長不會像疫情前那麼強勁。據中國官方統計，2010年代末期，中國經濟成長率約為6%至7%，但受到新冠疫情衝擊，2020年放緩至2.2%，2021年則反彈至8.4%，但由於北京嚴格清零政策傷害商業活動，去年成長率再次放緩至3%。

報告指出，中國經歷的一切對整個地區都會產生重要影響。中國經濟成長率每下降1%，區域成長就會跟著下降0.3個百分點。

就下調東亞和太平洋地區的經濟成長預估，世銀報告指出，部分源自中國經濟前景不如預期，包括房地產陷入困境、債務增加，以及疫情後重新開放的提振力道減弱等。

報告稱，由於中國飽和的基礎建設導致回報遞減，住房供應過剩則拖累房價下跌，如今面臨陷入困境的房地產開發商帶來的壓力。報告並點名曾是中國最大開發商的恒大集團正在沉重債務下掙扎，政府出手打擊房市後，銷售下滑也讓其現金儲備雪上加霜。

至於東亞和太平洋區域的其他發展中經濟體，根據世銀報告，包括柬埔寨、印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國和越南等，目前預測明年經濟成長率為4.5%，同樣低於4月預測的4.8%。上述區域發展中經濟體今年的成長率則將維持在5%的水準，但這個趨勢將在下半年放緩。

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