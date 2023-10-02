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許家印兼任武漢科大特聘教授 被捕後校方立即清空資料

記者賴錦宏／即時報導
許家印指導的碩士論文。諷刺的是題目竟是房地產企業財務風險研究。（取材自微博）
許家印指導的碩士論文。諷刺的是題目竟是房地產企業財務風險研究。（取材自微博）

因涉嫌違法犯罪、遭採取強制措施的恒大集團主席許家印，除了是地產商、中國11至13屆全國政協委員及廣州足球俱樂部所有人，還在母校武漢科技大學擔任博士生導師，曾指導十多名研究生論文。據稱，他最喜歡別人稱呼他做「許教授」。但有網友發現，隨着許家印被捕，武漢科技大學管理學院網站的原校友資料，也迅速將許家印相關資料清空。

許家印畢業於武漢鋼鐵學院，也就是武漢科技大學的前身。在許家印因創辦恒大，於2003年登上中國百富榜後，童年就獲武漢科技大學聘任爲管理學教授。2012年起，許家印正式以導師的身分，在武科大招收企業戰略管理領域的學生。

據悉，武科大聘任許家印當教授的原因在於，「他能把理論和實踐有機結合，並以所創辦的企業成功證明了他的管理理論的成功」。

據長江日報報導，有不少考生就是慕許家印之名而報考該院研究生。武科大管理學院一位教授表示，許家印雖是學校聘的管理學教授，但平時不到學院上課，指導研究生的日常由校內導師負責，但學生會去廣州找許家印面授。

該校教授李永周就曾帶學生去廣州，由許家印當面指導。有畢業生透露，學生去廣州面授的路費、資料費等開銷，都由許家印買單。

那麼，許家印教授的學術能力到底如何？他2006年曾在中國水運發表的「淺析我國房地産行業的人力資源管理」一文，是其在中國學術界首次亮相。知網顯示，這篇文章被引用過三次。

網上流傳許家印指導的幾篇碩士論文，完成時間橫跨2008年到2019年，主題覆蓋了恒大現金流、人力資源管理、風險管理等課題。

「首先，我要感謝我的導師許家印教授，感謝他給予我這樣的機會讓我成為他的學生。」每一篇的致謝環節，許教授總是排在第一個。

一篇論文題爲「現金流視角下房地産企業財務風險預警模型研究」，完成於2019年，關注的恰好是房企的財務風險，以恒大爲實證研究對象。論文給出了樂觀的結論：恒大財務風險較低，償還能力會進一步增強。

但隨著恒大帝國崩塌，許家印被採取強制措施，武科大管理學院似也與許家印畫清界線。原本該院網站有「校友風采」一欄，詳細介紹許家印的生平與成就，但相關資料在29日便已遭全數清空。

9月28日晚間，在傳出中國恆大集團董事局主席許家印因涉嫌違法犯罪遭相關部門依法採...
9月28日晚間，在傳出中國恆大集團董事局主席許家印因涉嫌違法犯罪遭相關部門依法採取強制措施後，許家印的母校就趕緊與其畫清界線。（路透）

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