許家印兼任武漢科大特聘教授 被捕後校方立即清空資料

許家印指導的碩士論文。諷刺的是題目竟是房地產企業財務風險研究。（取材自微博）

因涉嫌違法犯罪、遭採取強制措施的恒大集團 主席許家印，除了是地產商、中國11至13屆全國政協委員及廣州足球 俱樂部所有人，還在母校武漢 科技大學擔任博士生導師，曾指導十多名研究生論文。據稱，他最喜歡別人稱呼他做「許教授」。但有網友發現，隨着許家印被捕，武漢科技大學管理學院網站的原校友資料，也迅速將許家印相關資料清空。

許家印畢業於武漢鋼鐵學院，也就是武漢科技大學的前身。在許家印因創辦恒大，於2003年登上中國百富榜後，童年就獲武漢科技大學聘任爲管理學教授。2012年起，許家印正式以導師的身分，在武科大招收企業戰略管理領域的學生。

據悉，武科大聘任許家印當教授的原因在於，「他能把理論和實踐有機結合，並以所創辦的企業成功證明了他的管理理論的成功」。

據長江日報報導，有不少考生就是慕許家印之名而報考該院研究生。武科大管理學院一位教授表示，許家印雖是學校聘的管理學教授，但平時不到學院上課，指導研究生的日常由校內導師負責，但學生會去廣州找許家印面授。

該校教授李永周就曾帶學生去廣州，由許家印當面指導。有畢業生透露，學生去廣州面授的路費、資料費等開銷，都由許家印買單。

那麼，許家印教授的學術能力到底如何？他2006年曾在中國水運發表的「淺析我國房地産行業的人力資源管理」一文，是其在中國學術界首次亮相。知網顯示，這篇文章被引用過三次。

網上流傳許家印指導的幾篇碩士論文，完成時間橫跨2008年到2019年，主題覆蓋了恒大現金流、人力資源管理、風險管理等課題。

「首先，我要感謝我的導師許家印教授，感謝他給予我這樣的機會讓我成為他的學生。」每一篇的致謝環節，許教授總是排在第一個。

一篇論文題爲「現金流視角下房地産企業財務風險預警模型研究」，完成於2019年，關注的恰好是房企的財務風險，以恒大爲實證研究對象。論文給出了樂觀的結論：恒大財務風險較低，償還能力會進一步增強。