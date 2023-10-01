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蘋果低頭…要求在中App須取官方備案號 會官員表擔憂

中國新聞組／北京1日電
蘋果更新中國區域的 App Store上架要求，表示App必須具備有效的官方備案號才能上架。（路透）
蘋果更新中國區域的 App Store上架要求，表示App必須具備有效的官方備案號才能上架。（路透）

中國27日發布首批行動應用程式（App）商店備案名單，當中未見蘋果。這意味蘋果不得不低頭，9月29日更新中國區域的App Store上架要求，表示App必須具備有效的官方備案號才能上架。蘋果目前超過132萬個應用程式，如果不能取得中國政府備案，明年4月1日起恐將無法更新，面臨強制下架。

中央社報導，中國正在加強監管App及應用商店。中國工信部8月發布通知，要求境內所有App都必須向所在地的省級通信管理局備案，而通知印發前上線的App則需在2024年3月底前完成備案。未備案者不得從事網路訊息服務。

中國網信辦9月27日公布第一批26家App商店名稱及備案編號，名單中包含小米、三星、華為、OPPO、vivo、騰訊、百度、螞蟻金服等知名平台，但名單中未見蘋果。

蘋果29日更新App Store Connect線上支持文件，表示根據中國法律，特定類型的App需要提供額外的訊息和文件，才能在中國的App Store上架。文件提到，中國工信部要求App必須具備有效的「互聯資訊服務提供者（ICP）備案號」。

華爾街日報9月30日報導引述知情人士表示，過去幾個月蘋果相關人士與中國政府官員多次碰面，討論新規的實施方式以及表達對於新規的擔憂，因為新規可能會對於App Store中提供的大量外國App造成衝擊。但是中國官員表示，規定應嚴格遵守。

報導引述產業分析師認為，按照規定，外國的App須向中國政府註冊，甚至可能被要求遵循中國的傳輸與審查要求，然而對應用程式設計者、服務供應商而言，這是不太可能的事。這將使蘋果別無選擇，只能把這些App下架。

分析指出，若接受規範，可能將有數以萬計應用程式從蘋果的中國App store上消失。

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